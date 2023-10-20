إسطنبول.. مسيرة منددة بهجمات إسرائيل على غزة- (صور)

إسطنبول: شهدت إسطنبول الجمعة مسيرة تحت عنوان “فلسطين حرة” منددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجرى تنظيم المسيرة من قبل أعضاء “منصة المنظمات المدنية بمنطقة باغجيلار” في إسطنبول.

ورفع المتظاهرون العلمين التركي والفلسطيني ورددوا هتافات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وشارك في المسيرة رئيس بلدية باغجيلار عبدالله أوزدمير والعديد من المواطنين.



وفي بيان صحافي باسم المتظاهرين، قال رئيس المنصة مصطفى هارمانشا، إن إسرائيل تقصف وتقتل المدنيين دون تمييز، ولا تستثني الأطفال أو النساء أو المسنين.

وأشار إلى منع إدخال الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، واستهداف المشافي.

وشدد على أن “التاريخ لن ينسى وحشية إسرائيل وجرائمها ضد الإنسانية، وستتم محاسبتها عاجلا أم آجلا”.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين، شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

(الأناضول)