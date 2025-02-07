إسطنبول.. مظاهرة منددة بخطة ترامب للاستيلاء على غزة

إسطنبول: شهدت مدينة إسطنبول، الجمعة، مظاهرة منددة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم.

وتجمع أعضاء فرع حزب السعادة في إسطنبول، في ميدان بيازيد للاحتجاج على خطة ترامب والتنديد بجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وحمل المشاركون في المظاهرة لافتة تحمل عبارة “غزة لا يمكن إخلاؤها”، فضلا عن لافتات تضامنية مع فلسطين، مرددين هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي كلمة خلال الفعالية، قال رئيس فرع حزب السعادة في إسطنبول، طوغرول يالتشين قايا، إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة على مدار 467 يومًا.

وأشار يالتشين قايا إلى أن القوات الإسرائيلية تجاهلت جميع قواعد القانون الدولي، وقتلت أكثر من 50 ألف فلسطيني في القطاع، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.

وذكر أن المستشفيات والمدارس ودور العبادة تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام أعين العالم، معربا عن استنكاره لخطة الرئيس الأمريكي بشأن إخلاء غزة.

وأكد أن كل دولة وقيادة، يجب أن تتخذ موقفًا واضحًا ضد تصريحات ترامب، وأن مستقبل غزة يجب أن يقرره الفلسطينيون في القطاع فقط.

وكشف ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

(وكالات)