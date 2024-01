إسقاط تهم جرائم الكراهية ضد ستيوارت سيلدويتز .. ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يدين “الصفقة الودية”- (فيديو)

“القدس العربي”: توصل ستيوارت سيلدويتز، المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي تم تصويره وهو يتهجم على بائع فلافل مصري في نيويورك، إلى اتفاق مع المحكمة للخضوع لتدريب مدته 26 أسبوعا لمكافحة التحيز، مقابل إسقاط التهم الموجهة إليه.

BREAKING: HATE CRIME CHARGES DROPPED AGAINST STUART SELDOWITZ

This is after he verbally attacked street vendors with Islamophobia and anti-Palestinian rhetoric.

He even stated that “4000 dead Palestinian Children wasn’t enough”.

He has been ordered to take an anti bias… pic.twitter.com/M6f7Wd7V14

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 18, 2024