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إسقاط تهم جرائم الكراهية ضد ستيوارت سيلدويتز .. ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يدين “الصفقة الودية”- (فيديو)

منذ 11 دقيقة

ستيوارت سيلدويتز- (لقطة شاشة)

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“القدس العربي”: توصل ستيوارت سيلدويتز، المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي تم تصويره وهو يتهجم على بائع فلافل مصري في نيويورك، إلى اتفاق مع المحكمة للخضوع لتدريب مدته 26 أسبوعا لمكافحة التحيز، مقابل إسقاط التهم الموجهة إليه.

وكانت شرطة نيويورك أوقفت المسؤول في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعد ظهوره في مقاطع فيديو، وهو يتفوه بعبارات عنصرية ومعادية للمسلمين وأطفال غزة، أمام صاحب عربة طعام مصري في أحد شوارع المدينة.

وأدان فرع نيويورك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ما أسماها “Sweetheart Deal” (صفقة الحبيب) التي أبرمها سيلدويتز، مع المحكمة.

وقال المجلس إن الصفقة الودية التي تلقاها سيلدويتز من مكتب المدعي العام في مانهاتن هي “إهانة مخزية لنظامنا القضائي وغير ملائمة على الإطلاق لأفعاله”.

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