إسقاط تهم جرائم الكراهية ضد ستيوارت سيلدويتز .. ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يدين “الصفقة الودية”- (فيديو)

“القدس العربي”: توصل ستيوارت سيلدويتز، المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي تم تصويره وهو يتهجم على بائع فلافل مصري في نيويورك، إلى اتفاق مع المحكمة للخضوع لتدريب مدته 26 أسبوعا لمكافحة التحيز، مقابل إسقاط التهم الموجهة إليه.

BREAKING: HATE CRIME CHARGES DROPPED AGAINST STUART SELDOWITZ This is after he verbally attacked street vendors with Islamophobia and anti-Palestinian rhetoric. He even stated that “4000 dead Palestinian Children wasn’t enough”. He has been ordered to take an anti bias… pic.twitter.com/M6f7Wd7V14 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 18, 2024

وكانت شرطة نيويورك أوقفت المسؤول في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعد ظهوره في مقاطع فيديو، وهو يتفوه بعبارات عنصرية ومعادية للمسلمين وأطفال غزة، أمام صاحب عربة طعام مصري في أحد شوارع المدينة.

وأدان فرع نيويورك لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ما أسماها “Sweetheart Deal” (صفقة الحبيب) التي أبرمها سيلدويتز، مع المحكمة.

وقال المجلس إن الصفقة الودية التي تلقاها سيلدويتز من مكتب المدعي العام في مانهاتن هي “إهانة مخزية لنظامنا القضائي وغير ملائمة على الإطلاق لأفعاله”.