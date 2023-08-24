سياسة | عربي | فلسطين

إسقاط دعوى قضائية في أمريكا ضد السلطة الفلسطينية بقيمة مليار دولار

منذ 22 دقيقة

شكري بشارة

حجم الخط
0

رام الله- أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، إسقاط دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بقيمة مليار دولار.

وأفاد وزير المالية شكري بشارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بـ”تحقيق إنجاز جديد في ملف القضايا المرفوعة على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، في الولايات المتحدة المتمثل في إسقاط قضية (Levine)”.

وذكر بشارة أن قضية (Levine) سجلت في المحاكم الأمريكية عام 2021، وطالب المدعون بتعويضات قيمتها مليار دولار، بادعاء مسؤولية السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية عن عملية تمت في القدس عام 2014.

وأضاف أن “الإنجاز القانوني تحقق رغم مساندة الإدارة الأمريكية لموقف المدعين”، مشيرا إلى أنه تم دحض 30 حكما قضائيا خلال السنوات الماضية، وإسقاط قضايا مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية بما لا يقل عن 4.5 مليار دولار من المطالبات القضائية.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسؤولون إسرائيليون: إيران هي التي تحاربنا داخل الضفة.. ومخاوف من تحوّل حوّارة لرمز للمقاومة الفلسطينية
20 - أغسطس - 2023
انتقادات في غزة لتقليص السلطة الفلسطينية مخصصات “الشؤون الاجتماعية”
15 - أغسطس - 2023
برقة نموذجاً.. إسرائيل للفلسطينيين وهم يتصدون لإرهاب المستوطنين: من يدافع عن نفسه يعتقل
11 - أغسطس - 2023
بطلب أمريكي.. إسرائيل تدرس خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية
9 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية