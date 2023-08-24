إسقاط دعوى قضائية في أمريكا ضد السلطة الفلسطينية بقيمة مليار دولار

رام الله- أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، إسقاط دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بقيمة مليار دولار.

وأفاد وزير المالية شكري بشارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بـ”تحقيق إنجاز جديد في ملف القضايا المرفوعة على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، في الولايات المتحدة المتمثل في إسقاط قضية (Levine)”.

وذكر بشارة أن قضية (Levine) سجلت في المحاكم الأمريكية عام 2021، وطالب المدعون بتعويضات قيمتها مليار دولار، بادعاء مسؤولية السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية عن عملية تمت في القدس عام 2014.

وأضاف أن “الإنجاز القانوني تحقق رغم مساندة الإدارة الأمريكية لموقف المدعين”، مشيرا إلى أنه تم دحض 30 حكما قضائيا خلال السنوات الماضية، وإسقاط قضايا مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية بما لا يقل عن 4.5 مليار دولار من المطالبات القضائية.

(د ب أ)