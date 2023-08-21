إسقاط طائرة مسيرة قرب منزل رئيسة تحرير قناة “روسيا اليوم” في موسكو- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

قالت قناة “روسيا اليوم”، إن طائرة مسيرة تم إسقاطها قرب منزل رئيسة تحرير القناة، مارغريتا سيمونيان، في موسكو.

ونشرت سيمونيان صورة عبر “تيليغرام” تظهر تدمير الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية بمنطقة منزلها الصيفي بضواحي موسكو، وأرفقتها برسالة شكر للجيش الروسي.

ووجهت سيمونيان رسالة شكر للدفاعات الروسية “الساهرة على حماية المدنيين وأمن البلاد، وإحباط الهجمات الإرهابية” بحسب قولها.

في وقت سابق من صباح اليوم، أسقطت الدفاعات الروسية مسيّرتين أوكرانيتين استهدفتا موسكو، حيث تم إسقاط إحداهما في مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو الغربية، والثانية قرب مدينة إيسترا شمال غربي العاصمة.

وقالت “روسيا اليوم” إن سيمونيان تعرضت لأكثر من محاولة اغتيال دبرتها الاستخبارات الأوكرانية، كان آخرها منتصف يوليو الماضي، حيث أحبط الأمن الروسي محاولة مجموعة من النازيين الجدد اغتيال سيمونيان.