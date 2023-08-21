سياسة | دولي | روسيا

إسقاط طائرة مسيرة قرب منزل رئيسة تحرير قناة “روسيا اليوم” في موسكو- (صورة)

منذ 50 دقيقة

مارغريتا سيمونيان

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

قالت قناة “روسيا اليوم”، إن طائرة مسيرة تم إسقاطها قرب منزل رئيسة تحرير القناة، مارغريتا سيمونيان، في موسكو.

ونشرت سيمونيان صورة عبر “تيليغرام” تظهر تدمير الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية بمنطقة منزلها الصيفي بضواحي موسكو، وأرفقتها برسالة شكر للجيش الروسي.

ووجهت سيمونيان رسالة شكر للدفاعات الروسية “الساهرة على حماية المدنيين وأمن البلاد، وإحباط الهجمات الإرهابية” بحسب قولها.

 

في وقت سابق من صباح اليوم، أسقطت الدفاعات الروسية مسيّرتين أوكرانيتين استهدفتا موسكو، حيث تم إسقاط إحداهما في مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو الغربية، والثانية قرب مدينة إيسترا شمال غربي العاصمة.

وقالت “روسيا اليوم” إن سيمونيان تعرضت لأكثر من محاولة اغتيال دبرتها الاستخبارات الأوكرانية، كان آخرها منتصف يوليو الماضي، حيث أحبط الأمن الروسي محاولة مجموعة من النازيين الجدد اغتيال سيمونيان.

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بوتين عقد اجتماعا مع قادة العملية الروسية في أوكرانيا
19 - أغسطس - 2023
لوموند: شبح الحرب الطويلة يستوطن في أوكرانيا
18 - أغسطس - 2023
أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا
18 - أغسطس - 2023
الجيش الروسي: سفينتان حربيتان روسيتان أحبطتا هجوما قرب شبه جزيرة القرم
17 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية