إسقاط‭ ‬مسيّرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنين‭… ‬وصاروخ‭ ‬سوري‭ ‬يخطئ‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬وينفجر‭ ‬في‭ ‬النقب

‭ ‬جنين‭ – ‬غزة‭ – ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬: تمكّن‭ ‬مقاومون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬تابعة‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تزايد‭ ‬اعتماد‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬مجموعات‭ ‬المقاومة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لـ‭ “‬كتيبة‭ ‬جنين‭” ‬التابعة‭ ‬لسرايا‭ ‬القدس‭ “‬تمكنا‭ ‬وكتائب‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مسيّرة،‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬استهدافها‭ ‬بوابل‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭”. ‬ونشرت‭ ‬الكتيبة‭ ‬صور‭ ‬الطائرة‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬بعد‭ ‬إسقاطها‭.‬

المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أكد‭ ‬سقوط‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭/ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬جنين،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬إن‭ ‬الحادث‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أُطلق‭ ‬صاروخ‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬وسقط‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬النقب،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قطع‭ ‬مسافة‭ ‬400‭ ‬كيلومتر،‭ ‬محلقا‭ ‬فوق‭ ‬مدن‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬لضرب‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬يستهدف‭ ‬المناطق‭ ‬السورية‭ ‬بغارات‭ ‬جوية‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬دوي‭ ‬انفجار‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬سمع‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بعدها‭ ‬سقط‭ ‬حطام‭ ‬الصاروخ‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬رهط‭ ‬في‭ ‬النقب،‭ ‬ولم‭ ‬تتحدث‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

وأظهرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مقدمة‭ ‬صاروخ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مفتوحة‭ ‬وسط‭ ‬مبان‭ ‬سكنية‭ ‬وكذلك‭ ‬مؤخرة‭ ‬الصاروخ‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الساحات‭. ‬وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬طائراته‭ ‬الحربية‭ ‬لم‭ ‬تمس‭ ‬في‭ ‬العملية‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬مضاد‭ ‬للطائرات‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬نحو‭ ‬إسرائيل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭/ ‬الأحد‭.‬‮ ‬

وحسب‭ ‬الناطق‭ ‬العسكري‭ ‬فقد‭ ‬انفجر‭ ‬الصارخ‭ ‬في‭ ‬الجو،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬تعليمات‭ ‬خاصة‭ ‬للقيادة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وقصد‭ ‬بذلك‭ ‬إلزام‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بالمكوث‭ ‬في‭ ‬الملاجئ،‭ ‬والاحتماء‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬صاروخية‭ ‬أخرى‭ ‬محتملة‭.‬‮ ‬

ومع‭ ‬انجلاء‭ ‬الليل‭ ‬وبزوغ‭ ‬شمس‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أعلن‭ ‬مواطنون‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬رهط‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬مدن‭ ‬الـ‭ ‬48‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬النقب،‭ ‬عثورهم‭ ‬على‭ ‬شظايا‭ ‬صاروخ‭.‬‮ ‬

ونقلت‭ ‬تقارير‭ ‬عبرية‭ ‬عن‭ ‬عضو‭ ‬بلدية‭ ‬رهط‭ ‬أحمد‭ ‬الهزيل،‭ ‬قوله‭ “‬الحديث‭ ‬يدور‭ ‬عن‭ ‬شظايا‭ ‬صاروخ‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬رهط،‭ ‬الحارة‭ ‬24‭ ‬و34‭ ‬ومنطقتين‭ ‬أخريين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬5،‭ ‬أي‭ ‬الأحياء‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭” ‬دون‭ ‬إصابات‭ ‬بشرية‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬صادقت‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬مستوطنة‭ “‬رمات‭ ‬أربيل‭” ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬عيلبون‭ ‬في‭ ‬الجليل،‭ ‬بهدف‭ ‬تهويد‭ ‬المنطقة‭. ‬وقدم‭ ‬الاقتراح‭ ‬لشرعنة‭ ‬هذه‭ ‬البؤرة‭ ‬الاستيطانية‭ ‬العشوائية‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬يتسحاق‭ ‬غولدكنوبف،‭ ‬ووزير‭ ‬استيعاب‭ ‬الهجرة‭ ‬أوفير‭ ‬سوفير،‭ ‬ووزير‭ ‬النقب‭ ‬والجليل‭ ‬والمناعة‭ ‬القومية‭ ‬يتسحاق‭ ‬فاسلالاوف،‭ ‬ووزيرة‭ ‬الاستيطان‭ ‬أوريت‭ ‬ستروك‭.‬

وفي‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬اقتحمت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ “‬شبيبة‭ ‬التلال‭” ‬الاستيطاني‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬بملكية‭ ‬خاصة‭ ‬تعود‭ ‬للمواطن‭ ‬محمد‭ ‬زعل‭ ‬سويطي‭ (‬85‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬عيلبون،‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬كيلومترات‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬عيلبون،‭ ‬لإقامة‭ ‬بؤرة‭ ‬استيطانية‭ ‬باسم‭ “‬رمات‭ ‬أربيل‭”.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬خطط‭ ‬المجلس‭ ‬الإقليمي‭ “‬الجليل‭ ‬الغربي‭” ‬لإقامة‭ ‬هذه‭ ‬البؤرة‭ ‬الاستيطانية‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬عيلبون‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬العزونية‭ ‬وكانت‭ ‬تتبع‭ ‬قرية‭ ‬عيلبون‭ ‬قبل‭ ‬النكبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1948‭.‬