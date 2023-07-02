إسقاط‭ ‬مسيّرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنين‭… ‬وصاروخ‭ ‬سوري‭ ‬يخطئ‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬وينفجر‭ ‬في‭ ‬النقب

جنين – غزة – «القدس العربي»: تمكّن مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية عسكرية في أعقاب تزايد اعتماد قوات الاحتلال على سلاح الجو في تنفيذ عمليات ضد مجموعات المقاومة.
وجاء في بيان لـ “كتيبة جنين” التابعة لسرايا القدس “تمكنا وكتائب شهداء الأقصى من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة، ونجحنا في السيطرة عليها بعد استهدافها بوابل من الرصاص”. ونشرت الكتيبة صور الطائرة ومقاطع فيديو بعد إسقاطها.
المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد سقوط الطائرة خلال ليل السبت/ الأحد في جنين، وقال في بيان مقتضب إن الحادث قيد التحقيق.
إلى ذلك أُطلق صاروخ من الأراضي السورية وسقط في منطقة النقب، بعد أن قطع مسافة 400 كيلومتر، محلقا فوق مدن إسرائيلية، وهو في طريقة لضرب طائرة حربية إسرائيلية، في وقت كان فيه جيش الاحتلال يستهدف المناطق السورية بغارات جوية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن دوي انفجار في الجو سمع في أنحاء إسرائيل، بعدها سقط حطام الصاروخ السوري في بلدة رهط في النقب، ولم تتحدث الشرطة عن وقوع إصابات.
وأظهرت وسائل إعلام محلية ما بدا أنه جزء من مقدمة صاروخ كبير في منطقة مفتوحة وسط مبان سكنية وكذلك مؤخرة الصاروخ في إحدى الساحات. وذكر الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية لم تمس في العملية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية نحو إسرائيل منتصف ليل السبت/ الأحد.
وحسب الناطق العسكري فقد انفجر الصارخ في الجو، مشيرا إلى أنه لا توجد تعليمات خاصة للقيادة الداخلية، وقصد بذلك إلزام الإسرائيليين بالمكوث في الملاجئ، والاحتماء من هجمات صاروخية أخرى محتملة.
ومع انجلاء الليل وبزوغ شمس أمس الأحد، أعلن مواطنون من مدينة رهط وهي إحدى مدن الـ 48 في صحراء النقب، عثورهم على شظايا صاروخ.
ونقلت تقارير عبرية عن عضو بلدية رهط أحمد الهزيل، قوله “الحديث يدور عن شظايا صاروخ سقطت في أحياء رهط، الحارة 24 و34 ومنطقتين أخريين في موقع 5، أي الأحياء الجديدة في المدينة” دون إصابات بشرية.
من جانب آخر صادقت حكومة الاحتلال رسميا على إقامة مستوطنة “رمات أربيل” قرب قرية عيلبون في الجليل، بهدف تهويد المنطقة. وقدم الاقتراح لشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية وزير الإسكان الاسرائيلي يتسحاق غولدكنوبف، ووزير استيعاب الهجرة أوفير سوفير، ووزير النقب والجليل والمناعة القومية يتسحاق فاسلالاوف، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك.
وفي آب/أغسطس الماضي، اقتحمت مجموعة من تنظيم “شبيبة التلال” الاستيطاني قطعة أرض بملكية خاصة تعود للمواطن محمد زعل سويطي (85 عاما) من قرية عيلبون، تقع على بعد 3 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من عيلبون، لإقامة بؤرة استيطانية باسم “رمات أربيل”.
وسبق أن خطط المجلس الإقليمي “الجليل الغربي” لإقامة هذه البؤرة الاستيطانية في الأرض نفسها في عيلبون منذ 20 عاما، وهي منطقة العزونية وكانت تتبع قرية عيلبون قبل النكبة في عام 1948.