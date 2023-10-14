إسماعيل هنية: عدوان إسرائيل يرقى إلى “جرائم حرب”

قطاع غزة (الأراضي الفلسطينية): أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية السبت في بيان أن “عدوان” إسرائيل على قطاع غزة يرقى إلى “جرائم حرب”.

وقال هنية إنه بعث برسالة “عاجلة” إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيها أن “ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان همجي وانتهاكات مروّعة من جيش الاحتلال، ترقى جميعها إلى جرائم حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة”.

واعتبر هنية أن تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي التي أكد فيها إطباق الحصار على القطاع ترقى أيضا إلى ذات المستوى.

وطالب هنية بالضغط على السلطات الإسرائيلية “للوقف الفوري لهذه الجرائم واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني”.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس على “حق” الشعب الفلسطيني “في النضال حتى التحرير والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

أطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عملية “طوفان الأقصى” التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية آلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مكثف على قطاع غزة، بعد أن شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

(أ ف ب)