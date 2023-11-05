إسماعيل هنية: على الدول التي توفر غطاء للعدوان على غزة الاستماع لشعوبها

غزة: دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية واشنطن، والدول التي توفر غطاءً للحرب على غزة، أن “تستمع لنداء شعوبها المطالب بوقف حرب الإبادة هناك”.

جاء ذلك في بيان صحفي لهنية، ليل السبت/الأحد، ، وهو قد أضاف: “إن شعوب العالم قالت كلمتها، الحرية لفلسطين والمقاومة مشروعة، والاحتلال إلى زوال”.

وعلق هنية على المظاهرات المندلعة بالولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة بقوله: “أوجه التحية للجماهير المحتشدة في واشنطن الآن والجماهير الحاشدة التي خرجت في العواصم والمدن الغربية المتضامنة مع شعبنا والمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة”.

وتابع: “هذه الحشود التي تحركت بعشرات ومئات الآلاف من مختلف الجنسيات للتظاهر تؤكد أن شعوب العالم قاطبة قد ضجت من المحتل ووحشيته”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 29 يوماً، حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل، و2509 سيدات، وأصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما قتل 145 فلسطينياً، واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت “حماس” أكثر من 1542 إسرائيلياً، وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

(الأناضول)