إسماعيل هنية مخاطباً رئيس الحكومة المغربي الأسبق: اغتيال العاروري دليل على هزيمة الصهاينة في غزة و«حماس» بكلّ قياداتها فداء لفلسطين

الرباط ـ «القدس العربي»: أجرى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لـ “حزب العدالة والتنمية” المغربي، عبد الإله ابن كيران، اتصالاً هاتفياً مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، جدَّد من خلالها تعازيه في استشهاد صالح العاروري وبعض قادة المقاومة الفلسطينية بغارة صهيونية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للحزب الإسلامي المعارض، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت بين ابن كيران وهنية، حيث أكد الأخير أن “العاروري كان يسير مثل إخوانه في المقاومة الفلسطينية على طريق التحرير واثقين من نصر الله ومتمنّين الشهادة في سبيل الله”.

وتابع هنية أن قيادة وأعضاء “حماس” والمقاومة يعتبرون أن “الاستشهاد أرفع وسام وأغلى منحة ينالها المقاومون، وأن قيادة ومقاومي “حماس” مثلهم مثل كل إخوانهم وأخواتهم من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، ويؤدون نفس الضريبة في مواجهة آلة الغدر والقتل الهمجية الصهيونية”.

وأبرز رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، وفق المصدر نفسه، أن هذه العملية الغادرة والجبانة، بقدر ما تدل على هزيمة العدو في غزة وفلسطين بالرغم من الدعم الأمريكي والغربي غير المسبوق في إطار حرب عالمية على غزة، وبقدر ما تؤكد أيضاً الطبيعة الدموية والوحشية لهذا الكيان النازي، بقدر ما تزيد المقاومة إصراراً وثباتاً وإيماناً بوعد الله بالنصر والتحرير”.

وأكد هنية أن المقاومة مستمرة رغم كل ذلك وبنفس القوة والعزيمة، وأنها في وضع جيد وتكبد العدو خسائر كبيرة لم يعرفها العدو الصهيوني من قبل.

دعم وتضامن

من جانبه، تفاعل الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” عبد الإله ابن كيران، مع هنية قائلاً: “نقف إجلالاً أمام حجم البطولات والتضحيات التي تقدمها المقاومة الفلسطينية الباسلة والشعب الفلسطيني البطل، ونجدد دعمنا الكامل للمقاومة وتضامننا الكبير مع الشعب الفلسطيني ومع حقِّه المشروع في المقاومة والدفاع عن أرضه وعن المقدسات في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب”، وفق تعبيره.

وأكد ابن كيران أن ما يقوم به العدو الصهيوني من قتل وتدمير وتهجير وإبادة جماعية، وما تنفذه في المقابل المقاومة الفلسطينية الباسِلة من أعمال جهادية بطولية، يؤكد أن المقاومة نصرت الله فنصرها، مصداقاً لقوله عز وجل “إن تنصروا الله ينصركم”، وأضاف أن المقاومة ماضية على طريق تحرير أرض فلسطين والقدس الشريف والأقصى المبارك”.

وأبرز أن المغاربة كانوا دائماً وما زالوا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة حتى ينال حقوقه الكاملة وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

استنكار للعدوان الغادر

من جانبه، أجرى أوس رمّال، رئيس حركة “التوحيد والإصلاح” الإسلامية، اتصالاً هاتفياً مماثلاً مع هنية، معبراً عن أحر تعازيه وتعازي قيادة الحركة، داعياً بالرحمة للشهيد صالح العاروري ومن معه من القادة ولكافة شهداء فلسطين.

وجدد رمّال التأكيد على موقف الحركة الداعم للمقاومة الفلسطينية ولصمود الشعب الفلسطيني الأبيّ، وعبّر عن استنكاره الشّديد للعدوان الهمجي الصهيوني الغادر، وما يلقاه من دعم أمريكي وأوروبي.

ومن جهته، أعرب إسماعيل هنيّة عن شكره لرئيس الحركة ولأعضائها وللشعب المغربي قاطبة على دعمه اليومي المتواصل لمعركة “طوفان الأقصى”، مؤكّداً أن “الشهيد صالح العاروري ومن استشهد معه نالوا أغلى ما كانوا يتمنّونه بعد مسيرات طويلة من الجهاد والدّعوة والتّربية والاعتقالات والإبعاد، وأنّهم صدقوا الله فصدقهم، وأنّ دماءهم الطاهرة الزّكية دماء خصبة ولّادة ستنبت عِزّا وفخرا للشّعب الفلسطيني خاصّة وللأمّة جمعاء، وأن حركة حماس بكلّ قياداتها فداء لفلسطين والأقصى”.

“المبادرة المغربية للدعم والنصرة” قدمت تعازيها بدورها للشعب الفلسطيني وللمقاومة ولحركة “حماس” ولكل الشرفاء في استشهاد الشيخ البطل صالح العاروري، وترحَّمت عليه وكل من ارتقى معه ولكافة عوائل الشهداء في فلسطين.

وأعلنت المبادرة، ضمن بلاغ توصلت به “القدس العربي”، إدانتها الشديدة “للعدو الصهيوني النازي الذي يمارس جرائم حرب وتنفيذ عمليات إرهابية في انتهاك سافر للسيادة اللبنانية، وهو ما يؤكد طبيعته الإجرامية والعدوانية، ويكشف مجدداً أن الكيان الصهيوني هو عصابة وتجمع للقتلة والمرتزقة”.

واعتبرت المبادرة أن مثل هذه العمليات الجبانة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ذلك أن استشهاد القادة يزيد من الإصرار على الاستمرار والمقاومة حتى التحرير.

من جانبه، استنكر منسق “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” عبد القادر العلمي، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال صالح العاروري، مُدينًا بشدة جريمة الاغتيال ومسلسل التقتيل والاغتيالات التي يقترفها الكيان الصهيوني.

وأوضح العلمي، خلال كلمته بالوقفة التنديدية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، أن عملية اغتيال العاروري تذكر بعمليات مماثلة كاغتيال مُؤسِّسها أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وكوكبة من الشهداء بالحركة الفصائل الفلسطينية المقاومة الأخرى.

وأكد أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه مدافع عن حقه في التحرير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه، ومتصدّ لجرائم الصهاينة، وأن الاغتيالات وجرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة المجاهدين في الاستمرار على النهج من أجل تحرير فلسطين. كما شدَّد على استمرار الشعب المغربي في الوقوف إلى جانب إخوانه في معركة الكرامة العربية وفعاليات مناهضة التطبيع.

وكان العشرات من المواطنين المغاربة قد خرجوا للتنديد باغتيال العاروري وعدد من قيادات “حماس” داخل الأراضي اللبنانية، وحملوا لافتة خَطّوا عليها: “الشعب المغربي يدين الجريمة الصهيونية لاغتيال الشهيد القائد صالح العاروري ورفاقه ويُجدِّد العهد مع المقاومة حتى تحرير كل فلسطين”.