إسماعيل هنية: منفتحون على “حكومة وطنية” في الضفة الغربية وقطاع غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن الحركة “منفتحة” على تشكيل “حكومة وطنية” في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال هنية في خطاب متلفز “لقد تلقينا العديد من المبادرات في ما يتعلق بالوضع الداخلي (الفلسطيني)، نحن منفتحون من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية في الضفة وغزة”.

وأوضح هنية أن الحركة قدمت موقفها لقطر ومصر والذي يقوم على الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ومساعدتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وقال “بعد دراسة الأفكار بإيجابية قدمت الحركة لقطر ومصر موقفها ورؤيتها التي ترتكز فيه على الوقف الشامل للعدوان على شعبنا وإغاثته والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة”.

وقال هنية الذي يتواجد في قطر “كل يوم يمر يزيد مقاومتنا قوة وصلابة وثقة بالنصر”، مضيفا “سيتوقف هذا العدوان تحت ضربات المقاومة وصمود شعبنا، وليس أمام الاحتلال إلا الاستجابة لإرادة شعبنا”.

وأضاف هنية “لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة”.

وحول الحديث عن هجرة طوعية لسكان قطاع غزة، قال “لن تمر مؤامرة التهجير، ولا عودة عن المطالبة بتحرير كافة الأسرى”، في إشارة الى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

هنية: نحيي من ساندنا في #لبنان والعراق واليمن وكل من خرج في العالم أجمع نصرة لنا ولحقوقنا، ونحيي دولة جنوب إفريقيا على رفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال بحق شعبنا #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/6skcMaoRyN — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 2, 2024

هنية: مقاومتنا بخير والعدو إلى اندحار، ورجال المقاومة جعلوا دبابات الاحتلال وناقلاته توابيت متفحمة، ولن يُطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/XXUKaVJXQs — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 2, 2024

وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى استشهاد 22185 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.

(وكالات)