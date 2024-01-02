سياسة | عربي | فلسطين

إسماعيل هنية: منفتحون على “حكومة وطنية” في الضفة الغربية وقطاع غزة- (فيديو)

2 - يناير - 2024

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

حجم الخط
2

“القدس العربي”: أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن الحركة “منفتحة” على تشكيل “حكومة وطنية” في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال هنية في خطاب متلفز “لقد تلقينا العديد من المبادرات في ما يتعلق بالوضع الداخلي (الفلسطيني)، نحن منفتحون من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية في الضفة وغزة”.

وأوضح هنية أن الحركة قدمت موقفها لقطر ومصر والذي يقوم على الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ومساعدتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وقال “بعد دراسة الأفكار بإيجابية قدمت الحركة لقطر ومصر موقفها ورؤيتها التي ترتكز فيه على الوقف الشامل للعدوان على شعبنا وإغاثته والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة”.

وقال هنية الذي يتواجد في قطر “كل يوم يمر يزيد مقاومتنا قوة وصلابة وثقة بالنصر”، مضيفا “سيتوقف هذا العدوان تحت ضربات المقاومة وصمود شعبنا، وليس أمام الاحتلال إلا الاستجابة لإرادة شعبنا”.

وأضاف هنية “لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة”.

وحول الحديث عن هجرة طوعية لسكان قطاع غزة، قال “لن تمر مؤامرة التهجير، ولا عودة عن المطالبة بتحرير كافة الأسرى”، في إشارة الى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى استشهاد 22185 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول qoraish:
    يناير 2, 2024 الساعة 5:53 م

    والله، عندما نرى الإخوة الفلسطينيين متحدين، نشعر بالفخر والسعادة.
    نحن نؤمن أن استقلال البلاد تبدأ بالاتحاد !
    ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

    رد
  2. يقول Ali:
    يناير 2, 2024 الساعة 7:40 م

    هل ما قاله اسماعيل هنية، انتصار ان استسلام؟؟ شكرا.

    رد

أخبار ذات صلة

استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية واثنين من أحفاده بقصف إسرائيلي على سيارتهم في مخيم الشاطئ بغزة- (صور وفيديوهات)
منذ ساعتين
هنية: حماس متمسكة بشروط وقف إطلاق النار وإسرائيل تراوغ في مفاوضات الهدنة لإطالة الحرب- (فيديو)
3 - أبريل - 2024
سلطات الاحتلال تعلن توقيف شقيقة إسماعيل هنية على خلفية تهم تتعلق بـ”الإرهاب”
1 - أبريل - 2024
هنية: الاحتلال لن يفرض معادلاته لا بالحرب ولا بالسياسة
27 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية