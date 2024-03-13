إسماعيل هنية يبعث رسالة إلى بن كيران يدعو فيها للضغط في اتجاه وقف التطبيع وفضح جرائم الاحتلال

الرباط ـ «القدس العربي»: بعث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رسالة إلى عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، أكد فيها على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمناهضة كل مظاهر التطبيع، والضغط باتجاه قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني، وكذلك فضح جرائم الاحتلال الهمجي.

ودعا في الرسالة المنشورة على الموقع الإعلامي الرسمي للحزب الإسلامي المعارض إلى “الضغط باتجاه قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني، جراء ما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مجازر الإبادة الجماعية على غزة”.

واستهَّل هنية رسالته المبعوثة إلى ابن كيران قائلاً: “نبعث إليكم رسالتنا هذه ممزوجة بدماء الشهداء الزكية، ومثقلة بأحزان وهموم المكلومين، الذين يتعرضون لأبشع المجازر في حرب الإبادة الجماعية على غزة، وتُرتكب بحقهم كل أشكال جرائم الحرب، التي وثقتها الجهات الحقوقية والدولية، وتبثها وسائل الإعلام بشكل مباشر لكل أرجاء المعمورة ولا يزال العالم يراقب بدهشة واستنكار، استمرار هذا العدوان الهمجي، وعجز المنظومة الدولية”.

وأبرز رئيس المكتب السياسي لـ “حماس” أن قرارات وتوصيات محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية، تفشل بإلزام الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة، التي يُمارسها بكل صلف وعناد، ويدوس فيها على كل اعتبار لحقوق الإنسان، حيث يتعمد قتل الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، ويدمر المساجد، والكنائس، والمدارس والمستشفيات، والبيوت المدنية الآمنة، والطرقات والبنية التحتية، ليقضي على كل مظاهر الحياة في غزة.

وسجَّل أن الاحتلال يُمعن في إجرامه باستخدام التجويع كسلاح لتحقيق أهدافه القذرة، بل ويقطع الطريق على المساعدات والإغاثات القادمة لمدينة غزة وشمالها، ويقتل الأبرياء بدم بارد وهم يبحثون عن لقمة العيش لأبنائهم، في اعتداء فاضح وسافر على حقوق الإنسان، ويضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأعرب هنية عن تقديره لكل الجهود والمواقف الرسمية والشعبية بالمغرب، التي ساندت الشعب الفلسطيني وقدمت له المساعدات الإغاثية، داعياً إلى “التحرك الشعبي الفاعل على مختلف الأصعدة، من أجل الضغط لوقف العدوان على شعبنا فوراً وإجبار الاحتلال على وقف هذه الحرب البشعة بشكل فوري غير مشروط”، و⁠المساهمة في إغاثة الشعب بصورة حقيقية على صعيد الغذاء والدواء والإيواء، بما يوفر الاحتياجات الكاملة والعاجلة للأهالي المكلومة في غزة.

وطالبت الرسالة، التي اطلعت عليها “القدس العربي”، بـ “بذل المزيد من الجهود لفضح جرائم الاحتلال الهمجي، ومناهضة كل مظاهر التطبيع معه، والضغط باتجاه قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني، جراء ما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مجازر الإبادة الجماعية على غزة”. واعتبرت أن الاحتلال هو أصل كل المشاكل وعدم الاستقرار في المنطقة، واستمراره يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة، وأن نيل الشعب الفلسطيني استقلاله وحريته هو ما ينهي جذر المشكلة، ويؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة على مستوى الإقليم والعالم.

وفي ختام الرسالة، أكد إسماعيل هنية أن الشعب الغزاوي والفلسطيني يزداد تمسكاً بأرضه ويقيناً بخيار المقاومة، كسبيل مشروع لإنهاء الاحتلال، ويواصل مواجهة كل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، مهما كلفه من أثمان وتضحيات، وشدد على أن كل هذه الجرائم الهمجية لن تُثنِيه ومقاومته عن مواصلة طريقه، حتى نيل الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والتمسك بحق العودة وتقرير المصير.

إلى ذلك، شهدت مجموعة من المدن المغربية، مساء الثلاثاء، وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وجاءت هذه الوقفات بعد صلاة التراويح، تزامناً مع أول أيام شهر رمضان الكريم في المغرب.

وتظاهر عشرات المواطنين أمام البرلمان في الرباط حاملين العلم الفلسطيني ومرددين شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية البطلة.

وفي إطار فعاليات دعم وإسناد طوفان الأقصى، شهدت الساحة المقابلة لمسجد الأندلس في حي المعاريف بالدار البيضاء، وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، منددة بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الصهيوني بحق المدنيين العزل من أهل غزة.

وأشارت صفحة “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” على فيسبوك إلى أن هذه الوقفة التي اندرجت تحت شعار “رمضان النصرة والمدد” شهدت مشاركة فئات مختلفة من الساكنة البيضاوية، حيث رُفعت الأعلام الفلسطينية بالموازاة مع أصوات الهتافات والشعارات المنددة بالعدوان الصهيوني وحرب التجويع التي طالت الأطفال الرضع قبل الشباب والرجال والنساء والمسنين. وأبى المشاركون إلا أن يجوبوا بعض أزقة الحي بمسيرة عفوية حطت رحالها أمام مقر المركب الثقافي محمد زفزاف، حيث ألقيت كلمة ممثل الهيئة تعبر عما يختلج الضمير الشعبي المغربي تجاه المقاومة الفلسطينية المشروعة من دعم لا مشروط لحقوق الشعب الفلسطيني. وكان لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني نصيب من استنكار الجموع المتضامنة الذين طالبوا السلطات بإسقاط جميع أشكال التطبيع مع هذا العدو الإسرائيلي. وأعرب “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” عن رفضه المطلق للإبادة الجماعية والتجويع الممنهج للفلسطينيين في قطاع غزة من طرف الكيان الصهيوني الغاصب الهمجي الهادف إلى تهجيرهم، وهي السياسة التي ترقى إلى جريمة حرب وضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني.

وأعلن في بيان منشور بصفحته على “الفيسبوك” عن “استنكاره وبأشد العبارات للصمت الدولي والعربي المطبق المؤيد لهذه السياسات العنصرية من طرف الكيان الصهيوني الغاصب”. كما طالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والتجاوب الفعلي مع تحذيرات الهيئات والمنظمات الأممية الداعية إلى ضرورة سرعة التدخل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتجويع والحصار ضده.

ودعا الأنظمة العربية إلى الاستجابة لأصوات الجماهير الشعبية المطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان المحتل.