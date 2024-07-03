سياسة | عربي | فلسطين

إشادات واسعة بعنصرين من القسام وضعا عبوتين ناسفتين على دبابة إسرائيلية في رفح- (شاهد)

منذ 46 دقيقة

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“القدس العربي”: لقي مشهد وضع عبوتين ناسفتين على دبابة إسرائيلية في رفح إشادات واسعة من فلسطينيين وعرب.

وتحدث مغردون عن شجاعة منقطعة النظير لعنصرين من كتائب القسام اقتربا من الدبابة الإسرائيلية ووضعا العبوتين عليها، وغادرا المنطقة بسلام.

ونشرت القسام مساء أمس مقطع فيديو يوثق جزءا من عملياتها ضد الاحتلال في قطاع غزة، متضمنا مشهد تدمير الدبابة.

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