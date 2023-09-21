إشادة واسعة بانسحاب وزير الصحة الكويتي من مؤتمر في نيويورك خلال كلمة وزير إسرائيلي- (فيديو)

“القدس العربي”: أشاد رواد مواقع التواصل، اليوم الخميس، بانسحاب وزير الصحة الكويتي من مؤتمر لوزراء الصحة عُقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء، وذلك خلال إلقاء وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي كلمته.

وكتبت صحيفة “الرأي” الكويتية أن موقف وزير الصحة الدكتور ⁧أحمد العوضي “ينسجم مع توجهات القيادة السياسية”، مشيرة إلى أن انسحابه من الاجتماع رفيع المستوى لوزراء الصحة في دول العالم بسبب وجود الوزير الإسرائيلي يأتي “تأكيداً لتوجيهات القيادة السياسية الثابتة وموقفها التاريخي في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين”.

#وزير_الصحة ينسحب من الاجتماع رفيع المستوى لوزراء الصحة على هامش جمعية #الأمم_المتحدة… اعتراضاً على وجود وزير إسرائيلي https://t.co/u6b8AROXsk pic.twitter.com/sUwmPkvJ80 — الراي (@AlraiMediaGroup) September 20, 2023

وتفاعل نشطاء على موقع إكس (تويتر سابقا) مع تصرف الوزير الكويتي، الذي وصفوه بـ”المشرّف”، إذ اعتبر فواز فرحان أنه “رسالة للمهرولين من الخليجيين والعرب للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب”.

انسحاب وزير الصحة الكويتي

د. أحمد العوضي من مؤتمر منظمة الصحة العالمية تزامناً مع كلمة من يسمى بوزير الصحة في الكيان الصهيوني هو أقل ما يمثل الموقف الشعبي والرسمي الكويتي.. هذه رسالة للمهرولين من الخليجيين والعرب للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب.. pic.twitter.com/I6aXIg3ZgH — د. فواز فرحان (@fawazfarhan) September 20, 2023

وعلقت حملة “مقاطعة” على موقف الوزير الكويتي” بأنه يأتي “استمرارا لمواقف الكويت المشرفة تجاه القضية الفلسطينية”.

استمرارًا لمواقف الكويت المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.. وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي ينسحب من الاجتماع رفيع المستوى لوزراء الصحة بالأمم المتحدة اعتراضًا على وجود وزير الصحة وزير الداخلية الصهيوني. علقوا بـ “❤️” تحية لموقف الكويت pic.twitter.com/cSXVDBR6pC — مقاطعة (@Boycott4Pal) September 21, 2023

وشاركت الكاتبة الكويتية سعدية مفرح على حسابها في منصة إكس فيديو انسحاب الوزير الكويتي مرفقة إياه بوسم “الكويت ترفض التطبيع” و”كويتيون ضد التطبيع”.

وزير الصحة الكويتي د. أحمد العوضي ينسحب من مؤتمر منظمة الصحة العالمية اعتراضاً على كلمة وزير “إسرائيلي” في المؤتمر.#الكويت_ترفض_التطبيع #كويتيون_ضد_التطبيع

pic.twitter.com/xFHI52TdY3 — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) September 20, 2023

ويأتي موقف الوزير العوضي امتدادا لموقف الكويت بلدا وشعبا من القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

ونذكر في هذا السياق كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في عام 2018، التي ندد خلالها بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار غضب الوفد الإسرائيلي المشارك ودفعه للانسحاب من الجلسة.