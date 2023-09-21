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إشادة واسعة بانسحاب وزير الصحة الكويتي من مؤتمر في نيويورك خلال كلمة وزير إسرائيلي- (فيديو)

منذ 16 دقيقة

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“القدس العربي”: أشاد رواد مواقع التواصل، اليوم الخميس، بانسحاب وزير الصحة الكويتي من مؤتمر لوزراء الصحة عُقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء، وذلك خلال إلقاء وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي كلمته.

وكتبت صحيفة “الرأي” الكويتية أن موقف وزير الصحة الدكتور ⁧أحمد العوضي “ينسجم مع توجهات القيادة السياسية”، مشيرة إلى أن انسحابه من الاجتماع رفيع المستوى لوزراء الصحة في دول العالم بسبب وجود الوزير الإسرائيلي يأتي “تأكيداً لتوجيهات القيادة السياسية الثابتة وموقفها التاريخي في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين”.

وتفاعل نشطاء على موقع إكس (تويتر سابقا) مع تصرف الوزير الكويتي، الذي وصفوه بـ”المشرّف”، إذ اعتبر فواز فرحان أنه “رسالة للمهرولين من الخليجيين والعرب للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب”.

وعلقت حملة “مقاطعة” على موقف الوزير الكويتي” بأنه يأتي “استمرارا لمواقف الكويت المشرفة تجاه القضية الفلسطينية”.

وشاركت الكاتبة الكويتية سعدية مفرح على حسابها في منصة إكس فيديو انسحاب الوزير الكويتي مرفقة إياه بوسم “الكويت ترفض التطبيع” و”كويتيون ضد التطبيع”.

ويأتي موقف الوزير العوضي امتدادا لموقف الكويت بلدا وشعبا من القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

ونذكر في هذا السياق كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في عام 2018، التي ندد خلالها بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار غضب الوفد الإسرائيلي المشارك ودفعه للانسحاب من الجلسة.

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