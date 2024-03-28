إشادة واسعة في بريطانيا باختبار يكشف الإصابة بالأمراض العصبية الحركية قبل ظهور أعراضها

لندن: لقي اختبار يكشف علامات الإصابة بالأمراض العصبية الحركية قبل ظهور أعراضها على المريض، ترحيبا كبيرا وإشادة من جانب العلماء الذين قاموا بتطويره.

وأفادت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الخميس، بأن الأداة المعروفة باسم “غلاف تي دي بي 43″، قادرة على اكتشاف بروتينات الخلايا التالفة في عينات أنسجة المخ.

وقال الباحثون إن هذه البروتينات تعتبر مؤشرات، أو مؤشرات حيوية، على الإصابة بالأمراض العصبية الحركية التي يمكن رصدها والتعرف عليها قبل أن تبدأ الخلايا في الخلل وتبدأ الأعراض في الظهور.

وأوضح الباحثون أن اكتشاف الحالة في مراحلها الأولى فتح الباب أمام الحصول على علاجات أكثر فعالية.

من جانبها، قالت الدكتورة هولي سبنس من جامعة أبردين: “إن نتائجنا من شأنها المساعدة في التشخيص المبكر والتدخل قبل ظهور أعراض الأمراض العصبية الحركية”.

وقالت إنه “مع تحسن القدرة على اكتشاف المرض، قد نتمكن من تشخيص المصابين بالأمراض العصبية الحركية في وقت مبكر، حيث قد تكون الأدوية العلاجية أكثر فعالية”.

جدير بالذكر أن هناك نحو 5000 شخص يعانون من الأمراض العصبية الحركية في المملكة المتحدة.

(د ب أ)