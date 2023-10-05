إشكال كبير بين لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة وتمدده إلى الرميل ودوحة عرمون- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: وقع إشكال كبير بين شبان لبنانيين وسوريين في منطقة الدورة، ليل الخميس- الجمعة، على خلفية حادث سير تخلله تضارب بآلات حادة، وجرى حديث عن ظهور سلاح أثناء الشجار.

وقد لجأ العديد من السوريين إلى مكان عملهم وتحصّنوا داخله فيما تجمّع نحو 200 شاب لبناني في الشارع وأشعلوا النار امام مدخل المعمل وأصروا على خروج السوريين من المبنى ومن المنطقة.

وتوسع الشجار إلى مستديرة الدورة حيث اقتحم شبان غاضبون محلات لسوريين، كما تمدد الإشكال إلى منطقة الرميل والاشرفية.

وتحدث شهود عيان عن إحراق دراجات نارية لنازحين في منطقة الدوحة عرمون.

وقد حضرت إلى الدورة وحدات من الجيش وألقت القبض على مفتعلي الإشكال والمتورطين فيه.