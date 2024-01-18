إصابات إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وفقا لشهود عيان ومصادر فلسطينية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي نفذ اقتحامات في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، ومدينة طولكرم ومخيمها (شمال)، وبلدات بمحافظات الخليل (جنوب)، ومدينة نابلس (شمال).

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة البيرة وداهم منازل فلسطينية في مخيم الأمعري للاجئين وشن حملة اعتقالات.

وبين الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والجيش الإسرائيلي استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني.

وقال مصدر طبي إن “مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي نقلا لمجمع فلسطين الطبي برام الله”.

وفي مدينة قلقيلية، اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم الجيش فيها الرصاص الحي خلال عملية استمرت عدة ساعات، وفق شهود عيان.

وأشار الشهود إلى أن الجيش اعتقل عددا من الفلسطينيين خلال العملية.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات أخرى بالضفة الغربية أبرزها مدينة نابلس، وعدة بلدات في عدد من المحافظات.

وأشار مراسل الأناضول إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات في مواقع متفرقة طالت عددا من الفلسطينيين.

(الأناضول)