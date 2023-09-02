إصابات إثر تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرة قرب السياج الفاصل بغزة

غزة: أفادت مصادر طبية بأن عددا من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل غاز مسيل للدموع تجاه تظاهرة اقتربت من السياج الفاصل بين مدينة غزة وإسرائيل.

وخرجت التظاهرة تضامنا مع مدينة القدس والفلسطينيين في الضفة الغربية بمواجهة الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأمس الجمعة، أصيب 9 فلسطينيين بجراح وعشرات بحالات اختناق جراء تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرة قرب السياج الفاصل، خرجت تضامنا مع الضفة الغربية.

#فيديو| الشباب الثائر يقصون السياج الأمني ويفجرون بوابة ملكة العسكرية شرق غزة، نصرة للقدس والأقصى اليوم pic.twitter.com/Z82XIKVgw3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 1, 2023

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور توترا متصاعدا مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، دون أن تنجح مختلف الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.

(الأناضول)