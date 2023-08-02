إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في رام الله ونابلس وجنين وطوباس

نابلس: أُصيب طفل وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله.

وقال الناشط المجتمعي كاظم الحاج محمد إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة طفل (13 عاما)، وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما أصيب شاب بقنبلة غاز والعديد من الفلسطينيين بالاختناق، الليلة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين وقرية نزلة زيد غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية أن شابا أصيب بقنبلة غاز سام في الظهر، والعشرات من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد، ومداهمتها حفلا لأحد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع داخل إحدى المقاهي عند مدخل البلدة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية نزلة زيد، وداهمت حفل زفاف، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بالاختناق.

وفي نابلس، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول إصابة خطيرة في البطن، وأخرى متوسطة في الفخذ، برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وفقاً لتقرير (وفا).

كما أفاد الهلال الأحمر في نابلس، بوقوع عشرات الإصابات بالاختناق، حيث تم نقل رجل وزوجته بعد إطلاق النار على سيارتهما في إسكان روجيب إلى مستشفى رفيديا.

وفي جنين، أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الزبابدة جنوب المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن شابا من بلدة الزبابدة أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وفي طوباس، أصيب فتى بكسر في إحدى قدميه، بعد مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها الفارعة، مجموعة من الشبان.

(وكالات)