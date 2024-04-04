 إصابات بغارة جوية إسرائيلية على منزل جنوبي لبنان

بيروت: أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة، مساء الخميس، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن شهود عيان، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت منزلاً في بلدة كفر حمام، التابعة لقضاء حاصبيا (جنوب).

وأضاف أن “الغارة أدت الى تدمير المنزل بشكل كامل من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بداخله”.

لكن الشهود قالوا إن “3 أشخاص في محيط المنزل، أحدهم سوري الجنسية، أصيبوا بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج في المكان”.

ولم يتبين على الفور سبب استهداف إسرائيل لذلك المنزل، لكنها عادة ما تقول إنها تستهدف في غاراتها على لبنان عناصر من “حزب الله” أو الفصائل الفلسطينية هناك.

وتصاعدت مؤخرًا وتيرة الهجمات المتبادلة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل على وقع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية المستمرة منذ حوالي 6 أشهر على خلفية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)