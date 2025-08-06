إصابات بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: أُصيب عدد من الأشخاص، الأربعاء، جراء غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة تولين جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المسيرة الإسرائيلية “نفذت غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين، ما أدى إلى وقوع إصابات (لم تحدد عددها)”.

#شاهد| طيران الاحتلال المسير يقصف موقعًا في بلدة تولين جنوب لبنان، والنيران تشتعل في المكان. pic.twitter.com/zpc09p6WS5 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) August 6, 2025

وفي سياق متصل، ألقت مسيرة إسرائيلية أخرى قنبلة صوتية باتجاه بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، فيما ألقيت قنبلتان صوتيتان أخريان من طائرة مسيرة على بلدة الخيام جنوب البلاد، بحسب الوكالة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 268 شهيدا و567 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

(الأناضول)