سياسة | عربي | سوريا

أربعة قتلى في قصف إسرائيلي على مدينة تدمر السورية- (صور) 

منذ 35 دقيقة

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على سوريا

حجم الخط
0

دمشق: قُتل أربعة عناصر من مجموعات موالية لإيران بضربات إسرائيلية على مستودع في مدينة تدمر وسط سوريا، الأربعاء، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن “سقوط أربعة قتلى وإصابة ستة آخرين بجروح بينهم مدنيون في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية”.

وأشار المرصد إلى أن القصف كان على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

من جهته، أفاد الإعلام الرسمي السوري بأن “عدوانا إسرائيليا” استهدف مدينة تدمر، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأعلن التلفزيون السوري عن “إصابات جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة تدمر”، فيما أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن سماع أصوات انفجارات ناجمة عن “عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزارة دفاع النظام السوري: مقتل 8 جنود ومدني في هجوم على حافلة عسكرية بتدمر- (تدوينة)
9 - يناير - 2024
أشهر «ال» تعريف في اللغة العربية… لماذا أدونيس لا صباح فخري؟ و«دويتشه فيله»: قاطعوا البضائع البنغلاديشية!
15 - يوليو - 2019
إسرائيل تنفي استدعاء “الخارجية” الروسية لسفيرها بموسكو مجددا
20 - مارس - 2017
القوات الروسية تسيطر على 3 من حقول النفط والغاز في شمال غرب تدمر
5 - مارس - 2017

اشترك في قائمتنا البريدية