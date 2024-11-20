أربعة قتلى في قصف إسرائيلي على مدينة تدمر السورية- (صور) 

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على سوريا

دمشق: قُتل أربعة عناصر من مجموعات موالية لإيران بضربات إسرائيلية على مستودع في مدينة تدمر وسط سوريا، الأربعاء، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن “سقوط أربعة قتلى وإصابة ستة آخرين بجروح بينهم مدنيون في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية”.

وأشار المرصد إلى أن القصف كان على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

من جهته، أفاد الإعلام الرسمي السوري بأن “عدوانا إسرائيليا” استهدف مدينة تدمر، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأعلن التلفزيون السوري عن “إصابات جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة تدمر”، فيما أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن سماع أصوات انفجارات ناجمة عن “عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية”.