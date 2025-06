مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار على الحدود مع الأردن.. واستشهاد المنفذ- (فيديوهات وصور)

رام الله- “القدس العربي”: أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل ثلاثة إسرائيليين، الأحد، جراء هجوم بإطلاق نار على محطة شحن عند معبر الكرامة “اللنبي” الحدودي مع الأردن .

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سائق شاحنة قدم من الجانب الأردني باتجاه منطقة التفريغ المشتركة، قام بوضع سلاح في الشاحنة، وعندما وصل أمام الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار.

وذكرت مواقع عبرية بأن المنفذ “قُتل”.

وقالت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي) إن “3 مصابين في الخمسينات من عمرهم قُتلوا جراء إطلاق النار على معبر اللنبي (الملك حسين)”، وفق القناة (12) العبرية.

وأضافت أنها أجرت “عمليات إنعاش قلبي رئوي للمصابين لكن دون جدوى نظرا لإصاباتهم بجروح بالغة الخطورة”، ما اضطرها لإعلان وفاتهم.

وأغلق الاحتلال الجسر “معبر الكرامة” بالاتجاهين بعد عملية إطلاق النار.

كما تم استدعاء مروحيتين إلى المنطقة الحدودية، في محاولة لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، قبل أن يعلن عن مقتل الثلاثة.

