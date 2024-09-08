مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار على الحدود مع الأردن.. واستشهاد المنفذ- (فيديوهات وصور)

قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع الهجوم على معبر الكرامة (اللنبي) في 8 سبتمبر 2024- ا ف ب

رام الله- “القدس العربي”: أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل ثلاثة إسرائيليين، الأحد، جراء هجوم بإطلاق نار على محطة شحن عند معبر الكرامة “اللنبي” الحدودي مع الأردن .

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سائق شاحنة قدم من الجانب الأردني باتجاه منطقة التفريغ المشتركة، قام بوضع سلاح في الشاحنة، وعندما وصل أمام الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار.

وذكرت مواقع عبرية بأن المنفذ “قُتل”.

3 قتلى في عملية على المعبر الحدودي جسر الملك حسين “اللنبي” بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن. المنفذ سائق شاحنة أردني أخفى سلاحه حتى وصل النقطة الحدودية للاحتلال وفتح النار بثلاث رصاصات فقط، حيث كانت كلها في الرأس. #الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/Xtz1YO2TdF — 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿‏ ‏ (@AhmadDaoud14) September 8, 2024

وقالت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي) إن “3 مصابين في الخمسينات من عمرهم قُتلوا جراء إطلاق النار على معبر اللنبي (الملك حسين)”، وفق القناة (12) العبرية.

وأضافت أنها أجرت “عمليات إنعاش قلبي رئوي للمصابين لكن دون جدوى نظرا لإصاباتهم بجروح بالغة الخطورة”، ما اضطرها لإعلان وفاتهم.

وأغلق الاحتلال الجسر “معبر الكرامة” بالاتجاهين بعد عملية إطلاق النار.

كما تم استدعاء مروحيتين إلى المنطقة الحدودية، في محاولة لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، قبل أن يعلن عن مقتل الثلاثة.

🚨 BREAKING

Terror attack in the Allenby border crossing between Israel and Jordan A Jordanian truck driver pulled a gun and killed three Israelis before being eliminated In the clip, the body of the terrorist. The images shows the bodies of the assassinated men and security… pic.twitter.com/gHVVbDozzM — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) September 8, 2024

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا قوله إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماماً حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.

وتابعت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن سلطات البلاد “بدأت التحقيق في واقعة إطلاق رصاص على الجانب الآخر من جسر الملك حسين”، المعروف في إسرائيل باسم جسر اللنبي.

وفي أول تعليق له على الهجوم، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: “هذا يوم صعب، نحن محاطون بأيديولوجيا قاتلة يقودها محور الشر الإيراني”.

مشاهد حية … اللحظات الاولى لتنفيذ عمليه قتل 3 اسرائيلين على الحدود الأردنية الفلسطينية #عاجل pic.twitter.com/wA9HnCMdyv — خبرني – khaberni (@khaberni) September 8, 2024

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(وكالات)