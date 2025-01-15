إصابات خطيرة لجنديين إسرائيليين بعبوة ناسفة في الضفة الغربية- (فيديوهات)

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة جنديين من لواءين مختلفين بإصابات خطيرة، عندما انفجرت عبوة ناسفة، أسفل مركبة مدرعة عسكرية، في بلدة قباطية بالضفة الغربية.

كما أصيب جندي ثالث من قوات الاحتياط بإصابات طفيفة في نفس الحادث، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” واي نت، اليوم.

اصابة ثلاثة جنود في تفجير جيب عسكري في بلدة قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/KOMiMmgZDJ — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) January 15, 2025

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، إن ستة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي نفذته طائرة إسرائيلية على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

الاحتلال يسحب الآلية العسكرية التي فجرتها سرية قباطية التابعة لكتيبة #جنين وأصابت 3 جنود بينهم اثنين بجروح خطيرة خلال اقتحام قباطية فجر اليوم#قطاع_غزة #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/e45XcIjwTQ — وكالة قدس برس (@qudspressagency) January 15, 2025

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً مستمراً، منذ أواخر 2023.

وأشارت إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد أكثر من 830 فلسطينياً خلال هذه الفترة، بينما تصاعدت وتيرة العمليات الإسرائيلية في مدن مثل جنين ونابلس.

(د ب أ)