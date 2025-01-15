سياسة | عربي | فلسطين

إصابات خطيرة لجنديين إسرائيليين بعبوة ناسفة في الضفة الغربية- (فيديوهات)

15 - يناير - 2025

لقطة شاشة من فيديو لمركبات إسرائيلية تحمل سيارة معطوبة إثر الانفجار

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تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة جنديين من لواءين مختلفين بإصابات خطيرة، عندما انفجرت عبوة ناسفة، أسفل مركبة مدرعة عسكرية، في بلدة قباطية بالضفة الغربية.

كما أصيب جندي ثالث من قوات الاحتياط بإصابات طفيفة في نفس الحادث، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” واي نت، اليوم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، إن ستة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي نفذته طائرة إسرائيلية على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

 وتشهد الضفة الغربية تصعيداً مستمراً، منذ أواخر 2023.

وأشارت إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد أكثر من 830 فلسطينياً خلال هذه الفترة، بينما تصاعدت وتيرة العمليات الإسرائيلية في مدن مثل جنين ونابلس.

(د ب أ)

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  1. يقول نزار:
    يناير 15, 2025 الساعة 6:56 ص

    الله لا يشفيهم

    رد

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