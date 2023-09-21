سياسة | عربي | فلسطين

إصابات خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس

منذ ساعة واحدة

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نابلس:  أصيب شاب فلسطيني بشظايا رصاص والعديد  من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس

وأفاد شهود عيان بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة رفيديا، وحاصرت إحدى البنايات وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي للمدينة.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني.
وأشاروا إلى سماع تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين، وكذلك أصوات انفجارات.
ولم يصدر أي تعليق أو بيان فوري من الجانب الإسرائيلي على عملية الاقتحام التي ينفذها في نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت إصابة بشظايا رصاص إلى مستشفى رفيديا، وقدمت العلاج الميداني لـ15 مصابا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وأضاف أن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

(وكالات)

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