إصابات خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات فلسطينية منددة بالاستيطان- (فيديو)

رام الله: أصيب 4 فلسطينيين بجراح وعشرات بحالات الاختناق، الجمعة، خلال المسيرات السلمية الأسبوعية المنددة بالاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ويذكر أن مسيرات خرجت بعد صلاة الظهر تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة لأغراض استيطانية، في بلدتي بيت دجن شرقي نابلس، وكفر قدوم شرقي قلقيلية شمال الضفة، قبل أن يقمعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع إصابات.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم شرقي قلقيلية مراد شتيوي في بيان صحافي، إن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية في كفر قدوم، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق”، وجرى علاجهم ميدانيا.

أما في بيت دجن شرقي نابلس، فقد نقل عن مصادر محلية، أن منسق فصائل العمل الوطني (غير رسمية) في محافظة نابلس نصر أبو جيش، أصيب برضوض عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال المسيرة المنددة بالاستيطان في البلدة.

وأضافت المصادر، أن 3 شبان أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم مراسل صحافي، وجرى علاجهم ميدانياً.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.

وتفيد بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من سلطات الاحتلال) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

(وكالات)