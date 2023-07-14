إصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات فلسطينية

رام الله – الأناضول: أُصيب 7 فلسطينيين بجروح وعشرات بالاختناق، أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال تفريق مسيرات أِسبوعية في بلدات كفر قدوم في محافظة قلقيلية، وبيتا وبرقة وقريوت وبيت دجن في محافظة نابلس، وأم صفا غرب رام الله (وسط).

منسق لجان “المقاومة الشعبية” في كفر قدّوم شرقي قلقيلية (شمال) مراد اشتيوي، قال إن “6 فلسطينيين أُصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بالاختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدّوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان”.

وأضاف في بيان أن “المسيرة الأسبوعية انطلقت عقب صلاة الجمعة تنديدا باستمرار اعتداءات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين. وأشار إلى أن جميع الإصابات تم علاجها ميدانيا.

وفي بلدة أم صفا أصيب فلسطيني بجروح من قنبلة صوت بشكل مباشر، والعشرات برضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال مسيرة أسبوعية منددة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي البلدة.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال فرّق المسيرة مستخدما قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدى بالضرب على المشاركين.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدتي بيتا وبيت دجن وقريوت وبرقة في محافظة نابلس، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاج ميدانيا لعشرات المصابين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

وتفيد بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.