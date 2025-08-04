إصابات في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت: أفاد تقرير لبناني اليوم الاثنين بسقوط إصابات جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم أن “العدو الإسرائيلي شن غارة من مسيرة استهدفت حي المسلخ القديم في الخيام والمعلومات الأولية تشير إلى وجود إصابات”.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

غارة من مسيرة تستهدف اطراف حي المسلخ القديم في مدينة الخيام و المعلومات الاولية تشير إلى وجود اصابات pic.twitter.com/55Wlv3dJYA — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 4, 2025

(د ب أ)