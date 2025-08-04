سياسة | عربي

إصابات في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ 32 دقيقة

حجم الخط
1

بيروت: أفاد تقرير لبناني اليوم الاثنين بسقوط إصابات جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم أن “العدو الإسرائيلي شن غارة من مسيرة استهدفت حي المسلخ القديم في الخيام والمعلومات الأولية تشير إلى وجود إصابات”.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم  اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 4, 2025 الساعة 2:10 م

    ههه ثم يطلبون من حزب الله اللبناني يا إخواني ان يسلم سلاحه لكي يكون فريسة سهلة لعصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

إيران تنشئ مجلسا جديدا للدفاع في أعقاب الحرب مع إسرائيل
منذ 8 ساعات
كيف يبدو الاعتراف بدولة فلسطين مكافأة لإسرائيل على جرائمها؟
منذ 21 ساعة
زامير: الجيش في تآكل هائل.. ولا نعرف خطاً إلا خط سموتريتش وستروك وبن غفير
منذ 21 ساعة
إسرائيل و”تسونامي أيلول”: هل سيكون للسعودية دور يجبر ترامب على تغيير سياسته تجاهنا؟
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية