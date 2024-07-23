إصابات في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

بيروت: أصيب عدد من الأشخاص، الثلاثاء، في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة شقرا جنوب لبنان، في حين نفذت مقاتلات إسرائيلية غارات وهمية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضواحيها مخترقة جدار الصوت.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن “مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن وقوع إصابات (لم تحدد عددهم أو طبيعة إصاباتهم) وباحتراق جزئي للسيارة”.

السيارة المستهدفة في بلدة #شقرا والمعلومات الأولية تشير الى وقوع جريحين pic.twitter.com/ny4664nbxC — LebanonOn (@LebanonOnNews) July 23, 2024

من جهته، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت وضواحيها وجنوب العاصمة في مناطق خلدة والحدث وعرمون والدامور والجية وإقليم الخروب، وصولا إلى كسروان ومنطقة جزين جنوب لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الوكالة اللبنانية إن إسرائيل “أطلقت ليلا وحتى فجر اليوم، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل”.

كما “أطلقت إسرائيل نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلاّم في القطاع الغربي” وفق الوكالة.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول؛ ما خلّف نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

(الأناضول)