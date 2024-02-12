سياسة | عربي

إصابات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان

منذ 42 دقيقة

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بيروت: أفادت وسائل إعلام لبنانية ، اليوم الإثنين ، بسقوط إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” اليوم أن “مسيرة معادية استهدفت سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي أدت إلى وقوع  إصابات”، مشيرة إلى أن “الطيران المعادي نفذ غارة على بلدة طيرحرفا استهدفت منزلاً  خالياً”.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة  للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

( د ب أ)

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