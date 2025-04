بينهم طفلان.. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف مدرسة تؤوي نازحين بغزة- (فيديو)

غزة: أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة “شهداء الزيتون” التي تؤوي نازحين جنوب شرقي غزة إلى 5 بينهم طفلان وسيدة.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان على تلغرام، “5 شهداء بينهم طفلان وسيدة وعدد من الجرحى (لم يحددهم) بينهم إصابات خطيرة نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة شهداء الزيتون الواقعة بحي الزيتون (جنوب) شرقي مدينة غزة”.

وفي وقت سابق، قال الدفاع المدني في حصيلته الأولية للقصف، تم “انتشال شهيد و6 إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة شهداء الزيتون (…)”.

Five Palestinians were killed in an Israeli air strike that targeted Shuhada Al-Zeitoun School, in the Al-Zeitoun neighborhood, east of Gaza City.

شهداء في قصف مدرسة شهداء الزيتون في حي الزيتون شرق غزة pic.twitter.com/l5U9hnbOeH

