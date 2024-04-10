إصابات متعددة إثر إطلاق نار جماعي استهدف فعالية بمناسبة عيد الفطر في مدينة فيلادلفيا الأمريكية

واشنطن: أصيب 3 أشخاص على الأقل، مساء الأربعاء، في إطلاق نار جماعي بالتزامن مع فعالية أقيمت بمناسبة عيد الفطر المبارك في فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، شرقي الولايات المتحدة.

وقال مفوض شرطة فيلادلفيا، كيفن بيثيل، في مؤتمر صحافي، إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 14:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (18:30 تغ)، مشيرا إلى أن الشرطة سمعت في مكان الحادث حوالي 30 طلقة نارية، حسب ما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأضاف أن مجموعتين من الأشخاص بدأتا بإطلاق النار على بعضهما البعض، ثم بدأ الناس بالفرار من مكان الحادث.

وأضاف بيثيل أن الضباط احتجزوا 4 ذكور وامرأة على خلفية الحادث، كما تم العثور على 4 أسلحة في مكان الحادث.

وحسب الشرطة، وقع إطلاق النار أثناء فعالية احتفالية بعيد الفطر.

وفي السياق، أطلقت الشرطة النار على أحد المشتبه بهم، وهو صبي يبلغ من العمر 15 عاما قالت إنه “كان يحمل مسدسا، وأصيب بجروح في كتفه وساقه”.

كما أصيب رجل برصاصة في بطنه، فيما أصيب شاب آخر في يده، بحسب المصدر ذاته.

ولم تعلن الشرطة وفاة أي مصاب جراء الحادث حتى الساعة (21:30 تغ)، كما لم تكشف عن هوية المشتبه بهم أو دوافعهم.