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إصابات وأضرار بعد إطلاق 90 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل

11 - نوفمبر - 2024

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القدس: رصدت إسرائيل، الاثنين، إطلاق 90 صاروخا من لبنان على مدينتي حيفا وعكا وبلدات في الجليل الأعلى والغربي شمال البلاد، ما أدى لوقوع إصابات وأضرار، أحدها في منزل بمستوطنة كريات آتا.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان برصد إطلاق 90 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الأعلى والغربي وخليج حيفا، قائلا إنه اعترض بعضها وإن الباقي سقط بمناطق مفتوحة.

وسبق أن قالت القناة 12 العبرية إنه تم رصد إطلاق 60 صاروخا من ما لبنان ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار، دون مزيد من التفاصيل.

ووصفت القناة ما جرى بأنه “قصف كثيف”، مبينةً أن الصواريخ تسببت باشتعال نيران في سيارات ومنزل بمستوطنة كريات آتا قرب حيفا (شمال).

وأشارت إلى تسجيل عشرات الاعتراضات من منظومة الدفاع الإسرائيلية في سماء حيفا والمناطق القريبة منها.

صحيفة “يسرائيل هيوم” بدورها ذكرت حدوث أضرار جسيمة بالممتلكات جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على منزل في كريات آتا.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 4:00 م

    بل مئة 100 صاروخ نصف هذا العدد تم إطلاقه في نصف ساعة فقط، الله أكبر على أسود حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار المجاهدين الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين واللبنانيين هذي سنة كاملة وزيادة ✌️🇱🇧💪🚀🐒🔥

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  2. يقول مراقب:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 6:24 م

    إطلاق 90 صاروخا من لبنان على الجليل وحيفا. الخ ، خلال يوم واحد يوم الاثنين ،يعني إطلاق 90 قذيفه

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