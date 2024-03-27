لبنان: استشهاد 9 بغارتين ومقتل إسرائيلي بقصف حزب الله لمستوطنة إسرائيلية رداً على استهداف مصرع 7 مسعفين في الجنوب – (فيديوهات)

بيروت- “القدس العربي”: تصاعدت المواجهات على الجبهة الجنوبية للبنان بشكل خطير، ووقعت أكبر حصيلة للشهداء في يوم واحد. فبعد المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في بلدة الهبارية وذهب ضحيتها 7 شهداء فجراً، شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدتي طيرحرفا والناقورة جنوب لبنان أدتا لاستشهاد 9 أشخاص وجرح عدد آخر.

فقد أغار طيران إسرائيل على بلدة طيرحرفا، مستهدفاً منزلاً بصاروخين أحدهما لم ينفجر، فيما الثاني دمّره بالكامل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية. وتوجّهت سيارات الإسعاف إلى المنزل الذي استهدفته الغارة وتحدثت أنباء عن سقوط 6 شهداء، كذلك شن الطيران غارة على مقهى في الناقورة ما أسفر عن سقوط 3 شهداء آخرين و3 جرحى. وقالت مصادر أمنية لرويترز أمس الأربعاء إن خمسة أشخاص استشهدوا في ضربة إسرائيلية جنوب لبنان بينهم مقاتلون من “حزب الله”.

وفي تصريحات مناقضة لما يجري في الميدان، قال الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس” قد يؤدي إلى اتفاق مع لبنان أيضاً. جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” العبرية، دون تحديد الجهة التي تحدثت لها باسم الجيش الإسرائيلي. واعتبر جيش الاحتلال أن عمق الدولة اللبنانية يتحول إلى منطقة حرب بسبب محاولات “حزب الله” التحرك ضد إسرائيل.

وكان الجنوب استفاق على غارة معادية استهدفت بلدة الهبارية وتحديداً مركز جمعية الإسعاف اللبناني، ما أدى إلى استشهاد 7 عناصر من طاقم الإسعاف وجرح 4 مدنيين وتدمير المبنى وتضرر منازل مجاورة.

والشهداء السبعة هم: براء أبو قيس، عبد الرحمن الشعار، حسين الشعار، أحمد قاسم الشعار، عبد شريف عطوي، محمد فاروق عطوي، ومحمد رغيد حمود.

وأكد المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب “أن استهداف العدو للمركز الإنساني هو تجاوز للخطوط الحمراء”، موضحاً “أن 12 مسعفاً كانوا يعملون في المركز لحظة قصفه من قبل العدو الاسرائيلي”.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الأربعاء، مقتل مستوطن متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها إثر إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.

وقالت نجمة داود الحمراء، عبر منصة “اكس”، إن عاملا (25 عاما) ليس من سكان كريات شمونة، قُتل في قصف استهدف مبنى صباح الأربعاء.

وسبق أن أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة مستوطنين اثنين أحدهما إصابته خطيرة، جراء سقوط صاروخ على مصنع للورق في كريات شمونة.

وأضافت أن القتيل الإسرائيلي هو الرقم 18 ممن قتلوا على الحدود اللبنانية منذ بداية المواجهات مع “حزب الله” في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

مصادر عبرية: لحظة سقوط صـــاروخ على مستوطنة "كريات شمونة" صباح اليوم pic.twitter.com/jgTGSSJ5BP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 27, 2024

بدوره، أدان حزب الله “العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق المرضى والطاقم الطبي، في مركز الجمعية الطبية ‏‏الإسلامية، في بلدة الهبارية”، وأكد أن “هذا العدوان لن يمر من دون رد وعقاب”، وتقدم “من عوائل الشهداء الأعزاء بأحر آيات العزاء والمواساة”.

وقد أطلق الحزب الله، صباح الأربعاء، رشقات صاروخية على دفعتين من جنوب لبنان نحو كريات شمونة وقيادة اللواء 769 في الجليل الأعلى. وتحدث إعلام إسرائيلي عن إطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان نحو الجليل، وعن إصابتين في قصف كريات شمونة وأضرار مادية.

مصادر عبرية: اندلاع حريق في بأحد المباني "كريات شمونة" بعد إطلاق رشقة صاروخية عليها من لبنان. pic.twitter.com/LJKLQw1j1g — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) March 27, 2024

إلى ذلك، نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان، “نفياً قاطعاً الأخبار الكاذبة والمغرضة التي تم تداولها في وسائل الإعلام، عن محاولة مجاهدي المقاومة الإسلامية إطلاق صواريخ على العدو الصهيوني من داخل بلدة رميش أو من جوار مدرستها أو من جوار البلدة عموماً”، وأكدت “أنها أخبار كاذبة وملفقة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

واعتبرت أن “الجهات التي أصرت وتصر على إطلاق هذه الإشاعات الكاذبة واتخاذ المواقف على أساسها، هي جهات مفترية ومحرضة على الفتنة بين اللبنانيين وتعمل في خدمة العدو وأهدافه، من حيث تعلم أو لا تعلم، محذرين اللبنانيين منها ومن مساعيها الخبيثة وأهدافها البغيضة”.

تغطية صحفية: من مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة بعد استهدافها بصــواريخ pic.twitter.com/haaKIAZ2Bl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 27, 2024