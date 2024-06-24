إصابات واعتقالات في اقتحامات لجيش الاحتلال بالضفة الغربية 

رام الله: أصيب فلسطيني واعتقل آخرون، الإثنين، خلال اقتحام جيش الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن الجيش نفذ حملة اقتحامات في مدينتي نابلس ورام الله، ومخيم الفارعة قرب طوباس، وبلدات بمحافظات الخليل وطولكرم ورام الله.

وأكد الشهود أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم الفارعة قرب طوباس، ونفذ اقتحامات طالت منازل ومحال تجارية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وأوضح الشهود أنه سُمع أصوات تفجيرات في عدة مواقع في المخيم.

وقالوا إن الجيش دمر بنية تحتية في المخيم، وممتلكات خاصة ومركبات قبل انسحابه.

حملة الاعتقالات لازالت مستمرة في بلدة سلواد شمال شرق رام الله واكثر من 50 معتقل حتى اللحظة pic.twitter.com/VA6Q3Qh24Z — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) June 24, 2024

وفي نابلس، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم، واعتقل آخر بحسب شهود عيان.

وقال الشهود إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وفلسطينيين على ميدان الشهداء وسط نابلس.

وفي بلدة سلواد شرقي رام الله، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت نحو 40 مواطنا، وسط أعمال تفتيش وتخريب في عدة منازل ومحال تجارية.

وبيّن الشهود أن الجيش نكّل بالأهالي خلال عمليات التفتيش والاعتقال.

ونفذ الجيش مداهمات واعتقالات طالت بلدات بمحافظات طولكرم، والخليل.

(الأناضول)