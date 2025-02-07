إصابات وتفجير بنايات وطرد سكان وقصف جوّي الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم وطوباس

جنين – «القدس العربي»:

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظات جنين وطولكرم وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين، مخلّفا 29 شهيدا، وعشرات الإصابات والاعتقالات، ونسف منازل، ونزوحا قسريا، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

وعمد الاحتلال منذ بدء العدوان إلى فرض إجراءات تعسفية عند حواجزه العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وإغلاق معظم بوابات القرى والبلدات، كما نسف مزيدا من المنازل في مخيم جنين، وهجر مواطنين من بنايات في طولكرم ونفذ قصفا بالطيران المسير في طمون.

جنين

وقالت مصادر محلية في مخيم جنين إن انفجارات ضخمة دوت داخل مخيم جنين، ناجمة عن نسف منازل للمواطنين، في وقت يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة العسكري باتجاه المخيم ومحيطه.

وأشارت تقديرات إلى أن نحو 90% من سكان المخيم نزحوا قسرا منه، متوجهين إلى 39 بلدة وقرية في محافظة جنين.

وتواصل آليات الاحتلال حصار مستشفى جنين الحكومي بعد تجريف مدخله والشارع الرئيسي الواصل اليه، إذ يعاني المستشفى من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، فيما تعمل بلدية جنين بالتعاون مع الدفاع المدني على محاولة إيصال المياه للمستشفى عن طريق الجرارات الزراعية الصغيرة بسبب منع الاحتلال صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني من الدخول إليه.

كما اعتقل الاحتلال الشاب أشرف القيسي بعد مداهمة منزل كان يوجد فيه في بلدة برقين غرب مدينة جنين.

واقتحم بلدة اليامون غرب جنين واعتقل الشاب حسن أبو الحسن.

ووسط هذا العدوان، يتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مخيم جنين ومحيطه، إضافة إلى انقطاع المياه بسبب تدمير البنية التحتية ومنع فرق عمل بلدية جنين من إصلاح شبكة المياه وخطوط الكهرباء.

وفي طولكرم، واصل الاحتلال عدوانه على المدينة لليوم الـ12 على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية واستيلاء على منازل وتحويلها لثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على النزوح منها.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية من المشاة والآليات صوب مدينة طولكرم ومخيمها، في الوقت الذي ما زالت تفرض حصارا على مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وتستولي على مجمع العدوية التجارية المتاخم له، وتحوله إلى ثكنة عسكرية ونقطة مراقبة.

وأضافت أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين في الحي الشرقي، وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات سكانها وإخضاعهم للتحقيق الميداني، إضافة إلى تحطيمها للكاميرات في شوارع المدينة.

كما استولت على عمارة «البرهان» السكنية في الحي الشرقي، القريبة من المدخل الجنوبي الغربي لمخيم طولكرم، وأجبرت السكان على مغادرتها تحت تهديد السلاح، وحولتها إلى ثكنة عسكرية.

طولكرم

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وداهمت منزل عائلة العوفي وفتشته وأخضعت سكانه للتحقيق الميداني.

وأخطرت القوات عائلة المعتقل محمد جودت قاسم شحرور بالاستيلاء على شقته وهدمها في الحي الشرقي في المدينة، ومنحتها مهلة 72 ساعة، علما أنه معتقل منذ التاسع من نيسان/إبريل من العام الماضي.

كما تواصل قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم طولكرم، وتدفع بالمزيد من جنودها إلى حاراته وأزقته التي تكاد تكون خالية تماما من السكان، وتستولي على المنازل وتحولها لثكنات عسكرية، والتي كثير منها تعرض للهدم الكلي والجزئي والتفجير والحرق.

وشيع عدد محدود من المواطنين جثماني الشهيدين رامز بسام ضميري (24 عاما)، وإيهاب محمد عطيوي (23 عاما) من مخيم طولكرم.

وتمت مراسم التشييع التي اقتصرت على عدد محدود من عائلتي الشهيدين، في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة.

وفي طوباس، واصلت قوات الاحتلال، لليوم السادس على التوالي، عدوانها على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس.

وواصل الجيش مداهمة عدد من منازل المواطنين في المكانين، ودمر محتوياتها، وأجرى تحقيقات ميدانية مع ساكنيها.

ودفع الاحتلال بالتعزيزات العسكرية من حاجز الحمرا، وبوابة عاطوف، وسط تدمير مستمر للبنية التحتية، والطرقات، وممتلكات المواطنين، عدا عن إغلاق المداخل الرئيسية والفرعية لبلدة طمون ومخيم الفارعة، والمدخل الجنوبي لمدينة لطوباس.

وتشهد بلدة طمون حظراً للتجول منذ يومين، فيما شلت الحركة في مخيم الفارعة بسبب الانتشار الواسع لجنود الاحتلال في أزقته.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل منذ بداية هذا العدوان 71 شاباً وسيدة في محافظة طوباس، أغلبهم من طمون، في وقت يواصل فيه الاحتلال حملة الاعتقالات وإخضاع المواطنين للتحقيق الميداني، ومداهمة المنازل، وتخريب محتوياتها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الاحتلال يتعمد عرقلة عمل الطواقم الطبية والصحافية، في بلدة طمون ومخيم الفارعة، وسط حصار كامل أدى إلى نقص الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، ونقص في المواد التموينية عند عدد كبير من العائلات.

كما يواصل الاحتلال قصف عدة مناطق في طمون، دون وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

وأصيب شابان بشظايا رصاص الاحتلال، حيث أفادت مصادر طبية بإصابة شاب من بلدة طمون بشظايا الرصاص الحي في الوجه، ووصفت إصابته بالخفيفة، وتم نقله إلى نقطة طبية. فيما أصيب شاب آخر، بشظايا رصاص الاحتلال في الكتف في البلدة، وتم نقله إلى المستشفى.

وفي نابلس، اعتدت قوات الاحتلال على طواقم الإسعاف خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في نابلس، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف خلال اقتحامها بلدة بيتا، ما أدى إلى إصابة أحد المسعفين بجروح، كما أطلقت قنابل الصوت بشكل مباشر على مركبة الإسعاف، تسببت في حدوث أضرار فيها.

وتعمدت دورية للاحتلال الاصطدام بمركبة أحد المواطنين، خلال اقتحام البلدة.