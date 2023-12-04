إصابة أحد الطلاب الفلسطينيين في هجوم ولاية فيرمونت بالشلل

فيرمونت- “القدس العربي”: أُصيب هشام عورتاني، أحد الطلاب الفلسطينيين الثلاثة الذين تعرضوا لإطلاق النار في منطقة بيرلينغتون بولاية فيرمونت ، نهاية الأسبوع الماضي ، بالشلل من الصدر إلى الأسفل.

وقالت والدة عورتاني، إليزابيث برايس، لشبكة ” إن بي سي نيوز” إن ابنها أصيب بالشلل من منتصف الجذع إلى الأسفل وقد لا يتمكن من المشي مرة أخرى .

وقالت برايس: “إنه يعاني مما يسمونه إصابة غير كاملة في العمود الفقري، مما يعني أنه يستطيع الشعور، لكنه لا يستطيع تحريك المناطق المصابة بالشلل حاليًا”.

وأضافت “سيخضع لإعادة تأهيل مكثفة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ونأمل أن يساعد ذلك في تشخيص حالته”.

وفي حملة GoFundMe التي تم إنشاؤها يوم السبت لجمع الأموال لتغطية النفقات الطبية لعورتاني، كشفت عائلته وأصدقاؤه أن “إحدى الرصاصات التي أصابته استقرت في عموده الفقري وأصابته بالشلل من الصدر إلى الأسفل”.

وقالت عائلة عورتاني في بيان على الصفحة “إن الأسرة ملتزمة بشفائه وتظل متفائلة، على الرغم من التشخيص الخطير”.

ووصف أصدقاء الضحية عورتاني بأنه “شاب لطيف ورائع ويتمتع بإمكانات هائلة”، وهو أمريكي من أصول فلسطينية- أيرلندية، نشأ في الضفة الغربية، ويتحدث سبع لغات ويعمل كمدرس مساعد في جامعة براون، حيث يدرس الرياضيات وعلم الآثار.

وعورتاني ملتزم بدراسته، ومصمم على بدء الفصل الدراسي القادم في الوقت المحدد، بحسب العائلة واًدقاء.