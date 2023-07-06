إصابة أربعة اشخاص على الاقل في قصف روسي استهدف مدينة لفيف الأوكرانية

كييف (أوكرانيا): أفادت السلطات الأوكرانية أن قصفا روسيا استهدف مدينة لفيف غرب أوكرانيا، الخميس، وأدى إلى تضرر “بنى تحتية حيوية” في المدينة وإصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح.

وشنت روسيا موجات من القصف بالمسيرات والصواريخ في جميع أنحاء أوكرانيا منذ غزوها هذا البلد في شباط/فبراير 2022.

وظلت منطقة لفيف البعيدة مئات الكيلومترات عن الخطوط الأمامية حيث تدور معارك طاحنة، تنعم بحالة من الهدوء إلى حد كبير.

وكتب حاكم لفيف مكسيم كوزيتسكي على تلغرام “تضررت منشأة هامة مرتبطة بالبنية التحتية في لفيف، وهناك جرحى وفقا لتقارير أولية”.

ولم يذكر كوزيتسكي تفاصيل أخرى ولم يحدد ما إذا كان القصف حصل بطائرات مسيرة أو صواريخ.

لكنه كان قد حذر في وقت سابق نقلا عن قيادة القوات الجوية الأوكرانية من أن صواريخ عدة “تتحرك باتجاه المناطق الغربية”.

وقال رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي على تلغرام إنه سُمع دوي “سلسلة انفجارات” في المدينة التاريخية، وحذر السكان بضرورة البقاء في الملاجئ.

أضاف “في هذه اللحظة، علمنا بسقوط أربعة جرحى نتيجة الهجوم الصاروخي”، مشيرا إلى أن أحدهم في حالة “خطيرة”.

وأظهرت مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها نُشرت على تلغرام زجاجا متناثرا على أرضية ما بدا أنه مبنى لسكن الطلاب.

وفي 20 حزيران/يونيو، تعرضت لفيف مع مدن أوكرانية أخرى لقصف هائل بطائرات مسيّرة روسية.

(أ ف ب)