سياسة | عربي | فلسطين

إصابة مجندة إسرائيلية بإطلاق نار شمالي الضفة 

14 - أبريل - 2024

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القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر الأحد، إصابة إحدى عناصرها بهجوم في الضفة الغربية.
وقالت في بيان: “المصابة شرطية بحرس الحدود وإصابتها طفيفة”.
وذكرت أنها تجري أعمال بحث عن مطلق النار.

كانت العديد من القرى الفلسطينية وسط وشمالي الضفة الغربية، بينها سنجل، تعرضت، السبت، لهجمات واسعة من قبل مستوطنين إسرائيليين.
يأتي ذلك في إطار التصعيد المتواصل من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 10:02 ص

    الضفة الغربية على صفيح ساخن قابل للاشتعال في أية لحظة، حاصر حصارك أيها الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🔥🚀🔥

    رد

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