إصابة مجندة إسرائيلية بإطلاق نار شمالي الضفة 

القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر الأحد، إصابة إحدى عناصرها بهجوم في الضفة الغربية.

وقالت في بيان: “المصابة شرطية بحرس الحدود وإصابتها طفيفة”.

وذكرت أنها تجري أعمال بحث عن مطلق النار.

لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار قرب بلدة سنجل شمال رام الله واصابة مجندة. pic.twitter.com/IbevaXVOop — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) April 14, 2024

كانت العديد من القرى الفلسطينية وسط وشمالي الضفة الغربية، بينها سنجل، تعرضت، السبت، لهجمات واسعة من قبل مستوطنين إسرائيليين.

يأتي ذلك في إطار التصعيد المتواصل من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)