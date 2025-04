مقتل إسرائيلية في “حادثة طعن” بمدينة هرتسليا- (صور وفيديوهات)

القدس: قتلت إسرائيلية، الجمعة، إثر تعرضها لطعن بمدينة هرتسليا، قبل اعتقال المشتبه به، وفق ما أوردته “نجمة داود الحمراء”.

وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف) بمنشور على منصة إكس: “وصل بلاغ حول امرأة تعرضت للطعن في هرتسيليا”، لافتة إلى أن مسعفيها يقدمون العلاج الطبي لها، قبل أن يعلن لاحقا عن مقتلها.

بدورها، قالت الشرطة في بيان: “ورد تقرير عن حادث طعن مشتبه به في هرتسليا، وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة في المكان، ومن المعروف في هذه المرحلة وجود مصابة بجروح خطيرة”.

وأضافت: “تمكنت الشرطة من تحديد مكان المشتبه به واعتقاله”، مشيرةً إلى أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

