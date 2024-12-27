سياسة | عربي | فلسطين

مقتل إسرائيلية في “حادثة طعن” بمدينة هرتسليا- (صور وفيديوهات)

27 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
4

القدس: قتلت إسرائيلية، الجمعة، إثر تعرضها لطعن بمدينة هرتسليا، قبل اعتقال المشتبه به، وفق ما أوردته “نجمة داود الحمراء”.

وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف) بمنشور على منصة إكس: “وصل بلاغ حول امرأة تعرضت للطعن في هرتسيليا”، لافتة إلى أن مسعفيها يقدمون العلاج الطبي لها، قبل أن يعلن لاحقا عن مقتلها.

بدورها، قالت الشرطة في بيان: “ورد تقرير عن حادث طعن مشتبه به في هرتسليا، وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة في المكان، ومن المعروف في هذه المرحلة وجود مصابة بجروح خطيرة”.

وأضافت: “تمكنت الشرطة من تحديد مكان المشتبه به واعتقاله”، مشيرةً إلى أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

بعد ساعات، ذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” أن “منفذ عملية الطعن في هرتسليا مواطن فلسطيني من سكان شمال الضفة الغربية”.

وفي بيان قال الشاباك: “المشتبه به بتنفيذ هجوم الطعن هذا الصباح في هرتسليا فلسطيني من سكان منطقة السامرة (شمال)”.

وأضاف: “تم اعتقال المشتبه به في مكان الحادث، وسيتم تحويله إلى قسم تحقيق الشاباك لمواصلة التحقيق والكشف عن ملابسات الهجوم”.

يأتي ذلك في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتنفذ اعتداءات بحق الفلسطينيين ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عبد الكريم البيضاوي ( السويد ):
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 9:36 ص

    هذا يضرب في صورة الأطفال الأيرياء القتلى في غزة في المأساة الفلسطينية المستمرة للآن برمتها. ما فائدة عملية كهذه ؟ هو الثأر فقط. هذا ما يشتاق إليه اليمين المتطرف الإسرائيلي ليتباكى, يؤيده الرأي العام العالمي فيضيع الحق الفلسطيني وما تبقى من أصوات الحرة والعجلة تدور.

    رد
    1. يقول Abdo:
      ديسمبر 27, 2024 الساعة 10:55 ص

      وماذا قدمت إسرائيل لحمامة السلام وصاحب مقولة التنسيق الأمني المقدس الشهيرة إلا الاحتلال والاحتلال تم القتل والاحتلال

  2. يقول خالد:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 10:33 ص

    الله اكبر ولله الحمد اللهم زد وبارك في مثل هذه العمليات التي تقض مضجع الصهاينة الغاصبين

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 1:10 م

    حيا الله أحرار فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا الذين سيذيقون عصابة تل أبيب يا حبيب العلقم والحصرم بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

سوريا تتهم إسرائيل بـ”زعزعة استقرارها” بعد غارات وتوغلات دامية- (تدوينة)
منذ 7 ساعات
إسرائيل وثنائية الخوف والغرور
منذ 22 ساعة
“أحدهم مقطوع الرأس”.. الدفاع المدني الفلسطيني يفند رواية إسرائيل بواقعة إعدام أفراده في رفح- (فيديو)
2 - أبريل - 2025
جامعة هارفارد ألغت شراكة مع جامعة فلسطينية وقبلت بتعريف للهولوكوست ومع ذلك هددها ترامب
1 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية