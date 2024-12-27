مقتل إسرائيلية في “حادثة طعن” بمدينة هرتسليا- (صور وفيديوهات)

القدس: قتلت إسرائيلية، الجمعة، إثر تعرضها لطعن بمدينة هرتسليا، قبل اعتقال المشتبه به، وفق ما أوردته “نجمة داود الحمراء”.

وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف) بمنشور على منصة إكس: “وصل بلاغ حول امرأة تعرضت للطعن في هرتسيليا”، لافتة إلى أن مسعفيها يقدمون العلاج الطبي لها، قبل أن يعلن لاحقا عن مقتلها.

بدورها، قالت الشرطة في بيان: “ورد تقرير عن حادث طعن مشتبه به في هرتسليا، وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة في المكان، ومن المعروف في هذه المرحلة وجود مصابة بجروح خطيرة”.

وأضافت: “تمكنت الشرطة من تحديد مكان المشتبه به واعتقاله”، مشيرةً إلى أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

اللحظات الأولى لعملية الطـــعن التي أسفرت عن إصابة مستوطنة بجروح حرجة في “هرتسيليا” قرب “تل أبيب” pic.twitter.com/62AtKUnKCC — خبرني – khaberni (@khaberni) December 27, 2024

تغطية صحفية: من موقع عملية الطعن في “هرتسيليا” قرب “تل أبيب” حيث أصيبت مستوطنة بجروح حرجة واعتقل الاحتلال المنفذ. pic.twitter.com/5tLePdmJnf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 27, 2024

📹 Ambulance teams are trying to revive a settler injured in the stabbing attack in Herzliya, near Tel Aviv: Israeli media#Herzliya #TelAvivpic.twitter.com/lg94wqNXfH https://t.co/db72zbMQ4s — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 27, 2024

عاجل| مصادر عبرية: نجمة داوود الحمراء للإسعاف تقول بأن العملية في “#هرتسيليا” هي عملية طعن وليس إطلاق نار. وفرق الإسعاف تجري محاولات إنعاش لمستوطنة أصيبت في عملية الطعن في “هرتسيليا” قرب #تل_أبيب pic.twitter.com/i4M1WVw0uI — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) December 27, 2024

من موقع عملية الطعن في “هرتسيليا” قرب “تل أبيب” حيث أصيبت مستوطنة بجروح حرجة واعتقل الاحتلال المنفذ. pic.twitter.com/kHPvYkSEnD — Arab-Military (@ashrafnsier) December 27, 2024

بعد ساعات، ذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” أن “منفذ عملية الطعن في هرتسليا مواطن فلسطيني من سكان شمال الضفة الغربية”.

وفي بيان قال الشاباك: “المشتبه به بتنفيذ هجوم الطعن هذا الصباح في هرتسليا فلسطيني من سكان منطقة السامرة (شمال)”.

وأضاف: “تم اعتقال المشتبه به في مكان الحادث، وسيتم تحويله إلى قسم تحقيق الشاباك لمواصلة التحقيق والكشف عن ملابسات الهجوم”.

يأتي ذلك في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتنفذ اعتداءات بحق الفلسطينيين ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

(الأناضول)