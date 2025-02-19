إصابة إسرائيلية بحادث طعن في مدينة القدس المحتلة- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة إثر طعنها بسكين في البلدة القديمة بالقدس.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن أجهزة الشرطة وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث، دون تفاصيل إضافية.

من جهتها، أفادت منصات محلية بأن فرقا كبيرة من الإسعاف وشرطة الاحتلال هرعت للمكان بعد إصابة المستوطنة ببلطة وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة للقدس.