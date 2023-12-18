إصابة إسرائيلية بعملية إطلاق نار استهدفت سيارة وسط الضفة

القدس: أصيبت إسرائيلية، الإثنين، إثر عملية إطلاق نار استهدفت سيارة في منطقة “بنيامين” وسط الضفة الغربية المحتلة.

وعقب وقوع الحادثة، أعلنت إذاعة الجيش “إصابة إسرائيلي”، لكنها عادت وصححت بالقول: “إصابة إسرائيلية (27 عاما)”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المصابة “في حالة متوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت الطرق المحيطة بموقع الحادث وبدأت في مطاردة المنفذين، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار حتى الساعة (09:20 ت.غ) من صباح الإثنين.

وتأتي الحادثة بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة تنفذها القوات الإسرائيلية ضد بلدات ومدن ومخيمات فلسطينية بالضفة الغربية، كان آخرها اقتحام مخيم الفارعة صباح اليوم، قرب مدينة طوباس واستشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش.

وتتزامن الاقتحامات مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت حتى الجمعة، 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)