إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في مستوطنة شرق القدس- (فيديوهات)

القدس: أصيب إسرائيليان الثلاثاء، بإطلاق نار في مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس قبل أن تطلق الشرطة النار على المنفذ.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان “ورد بلاغ عن حادثة إطلاق نار قرب المجمع التجاري في معاليه أدوميم”.

وأضافت: “هناك جريحان لم تعرف حالتهما في مكان الحادث”.

وتابعت الشرطة: “تم تحييد المهاجم”، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

من جهتها، وصفت “نجمة داود الحمراء” في تغريدة على تويتر إن “إصابة الإسرائيليين متوسطة”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة حالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي.

(وكالات)