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مقتل رقيب أول في عملية الطعن بالنقب وشرطة الاحتلال تعلن “تحييد” المنفذ- (صور وفيديو)

14 - مارس - 2024

قوات الاحتلال في موقع الهجوم بمنطقة النقب

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القدس المحتلة: أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الخميس، مقتل رقيب أول في عملية الطعن في النقب.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت إن جنديًا أصيب “بجروح خطيرة” بعد تعرضّه للطعن الخميس في عملية وقعت وسط إسرائيل، وقالت الشرطة إنه تمّ “شلّ حركة” المهاجم.

وقعت عملية الطعن في مركز تجاري عند تقاطع بيت كاما، على بعد حوالي 55 كيلومترا جنوب غرب القدس، بحسب بيان الشرطة.

وقال مفوض الشرطة ياكوف شبتاي للصحافيين في مكان الحادث إن المنفذ يبلغ من العمر 23 عاما ونشأ في غزة حتى بلغ 18 عاما لكنه انتقل إلى إسرائيل قبل أربع سنوات و”تزوج هنا”.

وجاء في البيان إن التحقيقات الأولية كشفت أن المهاجم طعن جنديا رد بإطلاق النار عليه “وشلّ حركته”. وأضاف أن “نتيجة للطعن أصيب الجندي بجروح خطيرة”.

ونقل جهاز الإسعاف الجندي إلى مستشفى بئر السبع.

وقال كبير المسعفين في خدمة نجمة داود الحمراء كالمان غينزبرغ إنه لدى وصول المسعفين وجدوا رجلًا في الخمسينيات من عمره “كان ممددًا فاقد الوعي ومصابًا بطعنات”.

وأضاف في بيان “وضعناه على الفور في وحدة العناية المركزة المتنقلة ونقلناه إلى المستشفى في حالة حرجة مع إجراء عملية الإنعاش”.

يأتي الهجوم غداة إعلان الشرطة أن اثنين من أفراد الأمن الإسرائيليين أصيبا في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما وصل على دراجة هوائية إلى حاجز الأنفاق جنوب القدس. وأعلنت الشرطة في وقت لاحق استشهاد منفذ العملية.

ويتفاقم التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين على خلفية تصعيد جيشها من حدة عنفه ضدهم واقتحاماته للمدن والمخيمات الفلسطينية هناك، بالتزامن مع الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 14, 2024 الساعة 2:01 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيونية بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸🤕☝️🔥🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 14, 2024 الساعة 2:13 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار الضفة الغربية يا عينيا في دق عنق الجنود الصهاينة الملاعنة الذين يستأسدون على أبناء فلسطين الشرعيين فيقتلونهم ويهدمون منازلهم منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀

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  3. يقول فصل الخطاب:
    مارس 14, 2024 الساعة 2:25 م

    الله أكبر على أحرار فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيونية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀

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  4. يقول فاعل خير لوجه الله:
    مارس 14, 2024 الساعة 5:57 م

    عمل بطولي التخلص من جندي نازي تدرب على قتل الاطفال

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  5. يقول جوبا فلسطين:
    مارس 14, 2024 الساعة 6:23 م

    المقاومة هي السبيل الوحيد لنيل الحرية والعيش الكريم .
    اما حياة كريمة او موت يقهر الاعداء .
    ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة .
    وإنه لجهاد نصر او استشهاد .
    ولا نامت أعين الجبناء .

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  6. يقول abdo:
    مارس 14, 2024 الساعة 7:09 م

    إسرائيل لا ينفع معها السلام لانه في النهاية ينتهي السلام معها إلى :احمونا احمونا عشن الله….بل المقاومة هي الحل

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  7. يقول جلاد الإرهابيين الصهاينة:
    مارس 14, 2024 الساعة 7:26 م

    قتيلنا شهيد في الجنة بإذن الله قتل وهو ينحر أحد المجرمين الإرهابيين قتلة الأطفال والنساء ، وقتيلهم في جنهم قتل وهو يرتدي بذلة الظلم والإرهاب .. الله أكبر ولله الحمد

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