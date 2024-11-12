سياسة | عربي | فلسطين

إصابة إسرائيليين اثنين دهساً عند حاجز عسكري قرب بيت لحم

12 - نوفمبر - 2024

مركبات قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال مداهمة في 9 نوفمبر 2024. ا ف ب

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رام الله: أصيب جنديان إسرائيليان بجروح طفيفة، مساء الإثنين، بعد تعرّضهما للدهس من سيارة يقودها فلسطيني اقتحم بها حاجزاً عسكرياً جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه خلال عملية قامت بها قواته في منطقة بلدة الخضر غربي مدينة بيت لحم، “اخترقت مركبة فلسطينية حاجزاً ونفذت عملية دهس”.
وأضاف الجيش: “لاذت المركبة بالفرار، وتقوم العديد من القوات بمطاردتها وتمشيط المنطقة”.
وبينما لم يشر الجيش إلى وقوع إصابات جراء الحادث، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن “عملية الدهس على الحاجز العسكري أسفرت عن إصابة إسرائيليين اثنين”، دون أن تجزم ما إن كانا جنوداً من عدمه.


وقالت الهيئة: “اقتحم مخرب بسيارته حاجزاً عند مفترق الخضر، قرب بيت لحم، ولاذ بالفرار. وأصيب شخصان بجروح طفيفة”.
في سياق متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن “قوات الجيش تطوق مدينة بيت لحم بعد عملية الدهس التي نفذها فلسطيني على الحاجز العسكري ولاذ بالفرار”.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 780 شهيداً، ونحو 6 آلاف و300 جريح، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)

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