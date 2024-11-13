سياسة | عربي | فلسطين

إصابة إسرائيليين اثنين دهسا وسط الضفة الغربية المحتلة 

13 - نوفمبر - 2024

مجندة إسرائيلية عند حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة

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رام الله: أصيب إسرائيليان، مساء الأربعاء، في عملية دهس نفذها فلسطيني بسيارته عند مدخل قرية دير قديس غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: “وصل مخرب (فلسطيني) بسيارته إلى نقطة تفتيش عند مدخل دير قديس ونفذ عملية دهس ولاذ بالفرار من مكان الحادث وتحاصر قوات كثيرة القرية وتقوم الآن بتمشيط المنطقة”.

بينما أعلنت “نجمة داود” (الإسعاف الإسرائيلي) عن “إصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية الدهس التي وقعت قرب مستوطنة موديعين عيليت”.

 

ومساء الاثنين، دهست سيارة يقودها فلسطيني قوة من الجيش الإسرائيلي متمركزة على حاجز عسكري عند مفترق بلدة الخضر قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

(الأناضول)

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