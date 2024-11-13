إصابة إسرائيليين اثنين دهسا وسط الضفة الغربية المحتلة 

مجندة إسرائيلية عند حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة

رام الله: أصيب إسرائيليان، مساء الأربعاء، في عملية دهس نفذها فلسطيني بسيارته عند مدخل قرية دير قديس غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: “وصل مخرب (فلسطيني) بسيارته إلى نقطة تفتيش عند مدخل دير قديس ونفذ عملية دهس ولاذ بالفرار من مكان الحادث وتحاصر قوات كثيرة القرية وتقوم الآن بتمشيط المنطقة”.

بينما أعلنت “نجمة داود” (الإسعاف الإسرائيلي) عن “إصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية الدهس التي وقعت قرب مستوطنة موديعين عيليت”.

عاجل| استنفار لقوات الاحتلال بالقرب من بلدة دير قديس غرب رام الله بعد إصابة جنديين بعملية دهس. pic.twitter.com/402hYTamyZ — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) November 13, 2024

عملية دعس .. إصابة جنديين من الجيش الصهيوني بعملية دعس قرب قرية دير قديس ومستوطنة مودعين عيليت غرب رام الله في الضفة الغربية ..

المنفذ تمكن من الانسحاب . pic.twitter.com/OtpfVPdccg — Dima Halwani (@DimaHalwani) November 13, 2024

ومساء الاثنين، دهست سيارة يقودها فلسطيني قوة من الجيش الإسرائيلي متمركزة على حاجز عسكري عند مفترق بلدة الخضر قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

(الأناضول)