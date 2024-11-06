إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس وسط الضفة واستشهاد المنفذ- (فيديو)

القدس المحتلة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة الاتصال الرسمية مع إسرائيل)، “باستشهاد الشاب حارث عبد الله جبارة من بلدة دير الغصون (شمال طولكرم) برصاص الاحتلال، قرب مستوطنة شيلو شمال رام الله”.

عاجل| تغطية صحفية.. وزارة الصحة الفلسطينية: الشؤون المدنية تبلغنا بارتقاء الشاب حارث عبد الله جبارة، من بلدة دير الغصون شمال طولكرم، برصاص الاحتلال عند مستوطنة “شيلو” المقامة شمال رام الله. pic.twitter.com/gqHUzG5cv7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2024

وفي وقت سابق اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا بدعوى تنفيذ “عملية إطلاق نار وقعت عند مفترق (مستوطنة) شيلو”.

وقال الجيش في بيان إن “عملية إطلاق نار وقعت عند مفترق شيلو، وتم تحييد المنفذ”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وقالت نجمة داود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية)، في منشور على منصة إكس، إنها تلقت بلاغا بمنطقة القدس يؤكد إصابة مستوطنين بحادث دهس عند مفترق “شيلو” وسط الضفة الغربية.

وأضافت: “قام المسعفون بتقديم العلاج الطبي لشابين، أعمارهما حوالي 20 عاماً، وإصابتهما خفيفة”.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 777 فلسطينيا، منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح، وفق بيانات وزارة الصحة.

فيما أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، بدعم أمريكي، عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)