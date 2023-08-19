مقتل إسرائيليين اثنين جراء إصابتهما في إطلاق نار شمالي الضفة

القدس: قتل إسرائيليان، السبت، جراء إصابتهما بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء)، “مقتل مستوطنين اثنين يبلغان من العمر 60 و30 عاما أصيبا بجروح قاتلة، وذلك بعد محاولات إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لهما في مكان الحادث”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “متابعة للتقارير الأولية يدور الحديث عن شبهة لارتكاب عملية إطلاق نار تخريبية استهدفت عددا من المواطنين الإسرائيليين في منطقة حوارة”.

وأضاف أن العملية “أسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين”.

وقال الجيش إن قواته “باشرت بملاحقة المشتبه فيهم ونشرت الحواجز في المنطقة”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن إسرائيليين اثنين أصيبا في عملية إطلاق نار من سيارة مارة في أثناء وجودهما في مغسلة للسيارات”، وذلك قبل إعلان مقتلهما.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

(الأناضول)