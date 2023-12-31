سياسة | دولي

إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن بمستوطنة “معاليه أدوميم”- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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القدس: أصيب إسرائيليان، الأحد، جراء عملية طعن في منطقة “ميشور أدوميم” الصناعية، التابعة لمستوطنة “معاليه أدوميم”، قرب القدس، فيما تمّ “تحييد” المنفذ، وفق شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت شرطة الاحتلال، إنّ التقرير الأولي يشير إلى وقوع عملية طعن في منطقة “ميشور أدوميم”، حيث أصيب شخصان، لم تعرف حالتهما الصحية بعد، في حين تمّ تحييد المنفذ.

وقالت نجمة داوود الحمراء (مؤسسة إسعاف إسرائيلية) عبر صحفتها في تطبيق “واتس آب” إنّ “المصابَين حارسا أمن”.
(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 31, 2023 الساعة 7:50 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا الذين ينتفضون في وجه عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا هامان 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒

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