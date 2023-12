إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن بمستوطنة “معاليه أدوميم”- (فيديو)

القدس: أصيب إسرائيليان، الأحد، جراء عملية طعن في منطقة “ميشور أدوميم” الصناعية، التابعة لمستوطنة “معاليه أدوميم”، قرب القدس، فيما تمّ “تحييد” المنفذ، وفق شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شرطة الاحتلال، إنّ التقرير الأولي يشير إلى وقوع عملية طعن في منطقة “ميشور أدوميم”، حيث أصيب شخصان، لم تعرف حالتهما الصحية بعد، في حين تمّ تحييد المنفذ.

⚡️ From the location of the stabbing attack near the “Mishor Adumim” settlement, east of #Jerusalem, which led to the injury of two occupation security guards. pic.twitter.com/7AhTc7t0PC

— Middle East Observer (@ME_Observer_) December 31, 2023