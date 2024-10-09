سياسة | دولي

إصابة 6 إسرائيليين في عملية طعن شمال تل أبيب- (صور وفيديوهات)

9 - أكتوبر - 2024

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تل أبيب: أصيب 6 إسرائيليين بجروح خطيرة ومتوسطة اليوم الأربعاء في عملية طعن بالخضيرة في شمال تل أبيب.

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، تم استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث، مشيرا إلى أنه يتم علاج اثنين من الجرحى في مكان الحادث.

فيما ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية الخاصة أنه “تم اعتقال المنفذ بعد إطلاق النار على قدمه” دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت نجمة داود الحمراء أنها تلقت اتصالات تفيد بوجود عدد من الأشخاص تعرضوا للطعن في الخضيرة، مشيرة إلى أنها تعالج في هذه المرحلة رجلين في حالة خطيرة ومتوسطة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري تحقيقاتها وتفحص خلفية الحدث.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الشرطة الإسرائيلية ترجح أن الطعن “ليس على خلفية قومية”، قبل أن تعود لتعلن أنها ذات خلفية قومية، وحدثت في 4 مواقع مختلفة.

 

 

(وكالات)

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