إصابة 6 إسرائيليين في عملية طعن شمال تل أبيب- (صور وفيديوهات)

تل أبيب: أصيب 6 إسرائيليين بجروح خطيرة ومتوسطة اليوم الأربعاء في عملية طعن بالخضيرة في شمال تل أبيب.

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، تم استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث، مشيرا إلى أنه يتم علاج اثنين من الجرحى في مكان الحادث.

فيما ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية الخاصة أنه “تم اعتقال المنفذ بعد إطلاق النار على قدمه” دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت نجمة داود الحمراء أنها تلقت اتصالات تفيد بوجود عدد من الأشخاص تعرضوا للطعن في الخضيرة، مشيرة إلى أنها تعالج في هذه المرحلة رجلين في حالة خطيرة ومتوسطة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري تحقيقاتها وتفحص خلفية الحدث.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الشرطة الإسرائيلية ترجح أن الطعن “ليس على خلفية قومية”، قبل أن تعود لتعلن أنها ذات خلفية قومية، وحدثت في 4 مواقع مختلفة.

ماذا يجري في الخضيرة في #حيفا؟ جنائي أم فدائي! ▪️ 3 عمليات طعن في 3 مواقع

▪️ 3 اصابات على الاقل .. واحدة ميؤوس منها.

▪️اعتقال المنفذ . ⚠️الشرطة الصهيوينة تقدر أن الحادث إجرامي وليس هجومًا.

وبحسب بلاغ أولي، فقد وقع شجار بين شخصين، حاول ثالث التفريق بينهما، فطعنه أحدهما. ويبدو… pic.twitter.com/IgYwDZOvQj — Dima Halwani (@DimaHalwani) October 9, 2024

أحمد جبارين، شاب فلسطيني من أم الفحم في الداخل المحتل، حمل فأسًا وسكينًا، وذهب على دراجته النارية الزرقاء إلى مدينة الخضيرة المحتلة وطعن ستة إسرائيليين في أربع ساحات مختلفة داخل المدينة اثناء تجوله على الدراجة خلال ساعة كاملة ، حالتان منهم حرجة للغاية وأربع حالات خطيرة. خطورة… pic.twitter.com/w5OmKzeCdE — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 9, 2024

مكان العملية في الخضيرة pic.twitter.com/vpoaSc9I1b — الإعلام العبري – بالعربية (@Mufead1) October 9, 2024

(وكالات)