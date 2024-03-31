إصابة إسرائيليين في عملية طعن في بئر السبع

تل أبيب: أصيب ضابط وجندي بالجيش الإسرائيلي، الأحد في عملية طعن بمحطة حافلات في بئر السبع جنوبي البلاد، جرى خلالها تحييد منفذ العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة هجوم طعن في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع، وتم نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلته”.

وأضاف: “قام جندي آخر من الجيش الإسرائيلي كان هناك بتحييد المنفذ”.

وفيما لم يذكر الجيش وجود مصاب آخر في الهجوم، قال “أمير كوهين” قائد منطقة الجنوب في الشرطة الإسرائيلية: “خرج المخرب من رهط (بلدة عربية في النقب) حوالي الساعة 7:40 صباحا (5:40 تغ) وصعد إلى الحافلة حوالي الساعة 8:35 (6:35 تغ) أخرج سكينا وطعن جنديا وأصيب جندي آخر معه”.

وأضاف كوهين في تصريح للصحافيين من موقع الهجوم في بئر السبع “لم تكن لدى الشرطة أي معلومات استخبارية ذات صلة بمنفذ الهجوم، نحن نعرف هويته ونتخذ الخطوات اللازمة لفهم دوافعه ومعرفة ما إذا كان قد حصل على مساعدة إضافية”.

ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية فإن منفذ الهجوم يدعى ناجي أبو فريح (28 عاما)، من رهط في النقب.

(الأناضول)